Come possiamo pulire a fondo le porte delle docce e le tende della doccia? Oggi vi sveleremo un trucco facile e pratico per rendere la vostra doccia super igienizzata e impeccabile.

La pulizia del bagno è estremamente importante ma come spesso accade tendiamo sempre a rimandarla poiché, lavare il bagno in maniera accurata, richiede diverso tempo e pazienza.

Come pulire la doccia in modo impeccabile? Un trucco formidabile!

Ci ritroviamo lì a strofinare incessantemente ma nella maggior parte dei casi non riusciamo mai ad ottenere i risultati sperati. Se ci sentiamo stanche dopo aver pulito l’intero bagno oppure non siamo riuscite a raggiungere una visione della stanza igienizzata al massimo, possiamo semplicemente ricorrere ad un trucco utilissimo che si riferisce particolarmente a porte delle docce e tende della doccia.

La frustrazione di pulire il bagno a fondo è maggiore rispetto alla pulizia che si dedica lle altre stanze della casa. Il risultato non è mai quello che ci si aspetta. I residui di sapone o altri residui, macchie, restano sempre impressi in qualche piccolo angolino, ad esempio sul paravento e sulla porta della doccia in vetro o addirittura sulla tenda della doccia. Sappiamo qual è il modo migliore per ovviare a questi piccoli problemi casalinghi? Sì, basta usare una pastiglia per lavastoviglie.

Far tornare il bagno come nuovo oggi sarà davvero un gioco da ragazzi! Tutte noi abbiamo provato a lavare e pulire il vetro della doccia sperando di renderlo perfetto, ma per ottenere una doccia impeccabile è giunto il momento di ricorrere ad un piccolo aiutino. Per rimuovere tutti i residui di sapone e calcare nella doccia, quelli che si imprimono sulla porta di vetro della doccia o sulla tenda, basta mettere in pratica questo piccolo e facile suggerimento.

Togliere la sporcizia fastidiosa delle tende e dalle porte della doccia sarà più facile grazie ad un consiglio che viene direttamente dall’Australia. Infatti, una mamma australiana, ha addizionato due prodotti per garantirsi una pulizia da fare invidia. Ciò che ci serve è una spugna e una tavoletta per lavastoviglie: bisogna trovare una spugna che si adatti perfettamente alla pastiglia della lavastoviglie, inumidire questa spugna e iniziare a strofinarla con la pastiglia sulla cabina della doccia in vetro o sulla tenda, risciacquare con acqua bella calda e il bagno vi sembrerà come nuovo. Da scoprire anche come lavare il vetro della doccia con prodotti super naturali.

Dal momento che sappiamo benissimo che la pastiglia della lavastoviglie è un reale concentrato di sostanze chimiche, è sempre bene proteggere le mani con dei guanti, come anche per le altre pulizie di casa. Altre mamme hanno provato questo metodo anche per il vetro del forno e sono rimaste altrettanto soddisfatte. E noi che aspettiamo? Andiamo subito a provare questo facile trucchetto!