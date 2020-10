Ha fatto scandalo l’uscita di Guenda dal GF Vip, dopo che molti utenti hanno svelato di essere stati pagati per salvare Elisabetta Gregoraci.

La diretta di ieri sera del GF Vip ha fatto discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo, che è rimasto abbastanza indignato dall’eliminazione di Guenda Goria, che nelle scorse settimane si è sempre piazzata al primo posto tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Tant’è che su Twitter non sono di certo venute a mancare le polemiche e nuovi scottanti retroscena sulle nomination di ieri sera. Che cos’è successo?

Il portale web Trash Italiano ha pubblicato degli screen che provano che numerosi utenti hanno creato account fake, con tanto di tutorial disponibili, per votare il proprio preferito. Fin qui non c’è nulla di relativamente sbagliato, chi non ha mai usato l’account dei propri parenti per votare il proprio personaggio preferito? Peccato che la cosa non sembri fermarsi nel chiedere in prestito il cellulare del proprio congiunto, ma nell’andare a creare ben 500 account fake per votare chi eliminare alle nomination. Ovviamente, come potete leggere dagli screen presenti nell’articolo, si tratta di ben 500 account fake a persona e non in totale.

Un atto che non dovrebbe essere assolutamente sottovalutato dalla produzione, visto che renderebbe falsato il risultato che il pubblico vorrebbe. In particolare pare siano stati creati dei gruppi Telegram appositi, dove per chi donava un certo numero di voti in favore di Elisabetta Gregoraci, che ieri è stata criticata da Antonella Elia, ci sarebbe perfino un compenso monetario.

Ma lo scandalo maggiore sono i voti pagati da amici di Elisabitch Gregoracida pic.twitter.com/wiSj5vNAYL — ❤️FrancyOppina✈️ (@zedeffina88) October 30, 2020

Centinaia di account fake per le nomination al GF Vip: voti falsati

All’una di notte il televoto-gate del #GFVIP: dopo i voti dalla Spagna, molti utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per avere a disposizione voti praticamente infiniti, il tutto coordinato su Telegram e Twitter ad orari prestabiliti pic.twitter.com/G7EfmXZos7 — Trash Italiano (@trash_italiano) October 30, 2020

Dal materiale raccolto da Trash Italiano nelle scorse ore, è possibile vedere che tutte queste votazioni per le nomination del Grande Fratello Vip risulterebbero essere totalmente falsate rispetto a quello che è il reale volere del pubblico, che si limita ad esprimere la propria preferenza soltanto nei

voti possibili e non creando 500 account a persona per poter votare il proprio personaggio preferito.

A maggior ragione, se qualcuno dovesse offrire agli utenti della rete una somma di denaro per votare un determinato personaggio renderebbe il tutto ancora più grave. Per questo motivo il portale propone di adoperare nelle prossime nomination un sistema di autoidentificazione, presente nella maggior parte dei portali in web, in modo tale da poter bloccare tutti i voti provenienti dagli account fake. Soltanto così, infatti, si dimostrerebbe la vera preferenza del pubblico da casa, che vedendo il suo volere completamente ignorato non fa altro che perdere interesse verso l’intero programma.

Quest’edizione del GF Vip è stata sotto accusa anche per l’eliminazione di Franceska Pepe, che ieri è risultata positiva al test sierologico, in quanto ha visto l’intromissione del pubblico spagnolo, quando i voti sono validi soltanto se emessi dall’Italia, per salvare Adua Del Vesco.

La produzione del GF Vip interverrà su queste nuove polemiche o preferirà ignorare il tutto? Staremo a vedere.