Antonella Elia ha duramente attaccato Elisabetta Gregoraci al GF Vip, definendola una gatta in calore con Pierpaolo Petrelli.

Antonella Elia, anche durante il corso di questa diretta del GF Vip, non si è di certo risparmiata nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Che cosa è successo questa volta?

Alfonso Signorini ha chiesto ai suoi vipponi se Stefania Orlando fosse l’unica a pensare che la conduttrice, che ha ricordato la scomparsa di sua madre, non sia realmente interessata a Pierpaolo Petrelli, ma che il loro avvicinamento sia dovuto soltanto per amore delle telecamere.

In un primo momento nessuno dei concorrenti ha preferito rispondere e per questo a prendere la parola ci ha pensato l’opinionista che ha definito la Gregoraci una gatta morta.

“Elisabetta, tu sei una gatta morta“ ha tuonato l’opinionista. “Non puoi dirmi che siete solo amici e basta, tu l’altra volta eri molto inclinata davanti e lui era dietro di te che si appoggiava” ha aggiunto, per definire la scena a cui faceva riferimento in maniera carina a causa della fascia oraria in cui è in diretta il programma.

Antonella Elia ha stroncato Elisabetta Gregoraci al GF Vip, ma quest’ultima ha rigettato tutte le accuse ricevute chiedendo la possibilità di poter replicare.

Elisabetta Gregoraci furiosa con Antonella Elia al GF Vip: “Fammi parlare!”

“TI HO VISTA STRUSCIARTI A PIERPAOLO COME UNA GATTA IN CALORE, ERI IN AVANTI CON UNA TUA PARTE DEL CORPO INDIETRO” Ecco la scena a cui fa riferimento Antonella IO IMPAZZISCO#GFvip pic.twitter.com/wFkuO9mioN — BagnoTrash (@TrashAmmme) October 30, 2020

Elisabetta Gregoraci ha negato di essersi mai messa in questo modo, abbastanza provocatorio che non ha per niente il sapore dell’amicizia, con Pierpaolo Petrelli, affermando che quella scena faceva semplicemente parte di un gioco.

Antonella Elia, che l’aveva attaccata già settimana scorsa definendola una profumiera, non ha assolutamente creduto alle parole di Elisabetta, che sembra non ricordare come siano andate esattamente le cose, ma fortunatamente ci pensa il popolo della rete a fare chiarezza.

“Antonella, però, modera i termini” è intervenuto poi Alfonso Signorini. “Definire qualcuno una gatta morta è molto forte, diciamolo in un altro modo“ ha concluso, evitando la nascita di ulteriori polemiche durante il corso del programma.

Antonella ha fatto dietrofront, ritirando il termine utilizzato nei confronti della Gregoraci, che questa sera potrebbe terminare il suo percorso.

Sicuramente, qualora Elisabetta dovesse abbandonare questa sera il programma, ne vedremo sicuramente delle belle in studio. In quanto una lite tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci sembra essere davvero assicurata, visto che tra le due non sembra scorrere affatto buon sangue, visto che di puntata in puntata non fanno altro che punzecchiarsi. O meglio: Antonella smonta tutte le certezze che Elisabetta pensava di aver creato all’interno della casa più spiata d’Italia.