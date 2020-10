Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 7.0, ha colpito le profondità del mar Egeo. Oggi scopriamo il bilancio delle prime vittime.

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 7.0, ha colpito purtroppo le profondità del mar Egeo, circa 14 km al largo dell’isola greca di Samos.

Una scossa così tanto potente da essere avvertita fino a Istanbul e Atene.

Secondo quanto riportato, appena la terra ha cominciato a tremare, nuvole di polvere scura hanno coperto il cielo sopra Smirne, mentre le onde di un mini-tsunami travolgevano negozi e abitazioni sulla costa turca.

La Turchia e la Grecia si sono trovate nuovamente unite da un disastro naturale, come avvenne con la “diplomazia dei terremoti” che nel 1999 avvicinò improvvisamente i due nemici storici.

A pagare il prezzo più alto, secondo i dati riportati dall’ansa, è stata l’area costiera di Smirne, terza metropoli turca dopo Istanbul e Ankara.

Decine sono gli edifici crollati, alcuni dei quali completamente collassati e di cui non ne rimane più nulla. Sotto le macerie di una ventina di palazzi i soccorritori si sono affannati fino a notte inoltrata per cercare di estrarre vivi i numerosi dispersi.

Oggi un primo bilancio.

Thoughts and prayers going out to all the people affected by the devastating 7.0 #TurkeyEarthquake and #GreeceEarthquake https://t.co/xFFTuN1eW0 pic.twitter.com/TVsiWrNSAv

— Sanjay Poonen (@spoonen) October 30, 2020