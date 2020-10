Allerta grave per prodotto da forno

Una nuova allerta è scattata per un prodotto da forno ritenuto rischioso per la salute. A seguire tutte le informazioni del caso.

I prodotti da forno sono tra gli alimenti più consumati ed apprezzati. Pratici e gustosi, si alternano tra dolce e salato, ricoprendo un’ampia gamma di gusti. Semplici e spesso già pronti, aiutano chi ha fretta a destreggiarsi in cucina e a trovare alternative per pasti veloci ma non per questo meno saporiti.

Purtroppo, come ogni altro alimento, anche i prodotti da forno possono rientrare tra le allerte alimentari ed è quanto è successo proprio questa settimana con un lotto di panini tondi.

Richiamo alimentare per panino tondo contenente etilene

L’allerta, che nello specifico è per un panino tondo, è stata notificata sul sito del Ministero della Salute. A seguire tutte le informazioni per riconoscerlo.

Nome del prodotto: Panino tondo da 85 grammi con grano saraceno e topping di cereali e semi

Panino tondo da 85 grammi con grano saraceno e topping di cereali e semi Ragione sociale dell’Osa: Bakery S.P.A.

Bakery S.P.A. Numero di lotto: 17620

17620 Marchio del produttore: Bakery S.P.A.

Bakery S.P.A. Sede dello stabilimento: Via F. Parri 130, Cesena (FC)

Via F. Parri 130, Cesena (FC) Data di scadenza: 24 Dicembre 2021

24 Dicembre 2021 Confezione: Da 510 grammi

Da 510 grammi Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene

Probabilmente il motivo del richiamo è riconducibile a quello dell’allerta per i semi di sesamo segnalati una settimana fa sempre per la presenza di etilene. Anche allora, infatti, si trattava di semi di sesamo destinati a prodotti per la panificazione.

Come sempre, chiunque si trovasse in possesso di questi panini è pregato di non consumarli e di riportarli presso il punto vendita dove li ha acquistati. Sarà infatti possibile cambiarli con un altro prodotto equivalente o in alcuni casi ottenere un rimborso.

Qualora si fosse già consumato il prodotto, il consiglio è quello di chiedere un parere al proprio medico curante facendo presente la situazione.

Ossido di etilene: quali sono i rischi per la salute

Ricordiamo che l’ossido di etilene è un pesticida comunemente usato sui prodotti di tipo alimentare. Pur essendo valido per evitare l’avvicinamento di insetti o la formazione di muffe si tratta però di una sostanza che in quantità elevate può risultare cancerogena. Per questo motivo quando ne viene rilevata più del previsto scatta immediatamente l’allerta. Utile per proteggersi da intossicazioni o avvelenamenti da cibo.

Prestare attenzione alle varie allerte alimentari è sempre un buon modo per mantenersi in buona salute e per proteggere se stessi ed i propri cari da eventuali problemi. Continua a seguirci per restare sempre aggiornato sull’argomento.