By

Chiara Ferragni ha pubblicato la prima foto con il pancione. La moglie di Fedez ha emozionato il web con questa seconda gravidanza.

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più amati di sempre. Il pubblico della rete e non, inutile negarlo, si è affezionato e lei e alla famiglia che ha creato con Fedez e per questo motivo la segue con affetto. Curioso più che mai di conoscere, quando sarà il momento, la piccola che porta in grembo.

Per questo motivo Chiara, dopo aver pubblicato la prima ecografia, ha scelto di mostrare il suo pancione, emozionando e non poco il popolo della rete.

Chiara Ferragni ha pubblicato la prima foto con il pancione e i suoi fan non hanno mancato nel mostrarle tutto il loro supporto e amore, difendendola da chi le ha lasciato commenti decisamente inopportuni.

Chiara Ferragni riceve un commento inopportuno: i fan intervengono

Sotto al post pubblicato da Chiara Ferragni un utente della rete, piuttosto che soffermarsi sul gesto dolce dell’influencer, che sottolineava come la piccola nonostante le sue prime 18 settimane inizi a farsi sentire, ha preferito concentrarsi sulle sue forme, apprezzando, in maniera poco opportuna il contenuto social.

“Che caldo” ha commentato. “Mi sembra quasi di essere a Rio De Janeiro” ha aggiunto, facendo eco alla celebre frase di Katuxa Close. Il popolo della rete, a cui nulla sfugge, nemmeno la risposta di Chiara alla provocazione di un altro utente, ha subito rimproverato il ragazzo in questione, sottolineando come sia stato davvero poco opportuno da parte sua lasciare un simile commento da parte sua visto che lo scatto era tutt’altro che sexy, ma destinato a coinvolgere i fan in un dolce momento.

“Ma vergognati” ha replicato un utente della rete. “Chiara ha fatto un gesto bellissimo e tu ti soffermi sul suo corpo” ha aggiunto. “Che schifo” ha replicato un altro fan di Chiara Ferragni e Fedez.

Gli utenti della rete non ci hanno pensato due volte, e con giusta causa, a difendere la propria beniamina, che ha preferito non dare adito ad ulteriori polemiche.

Il gesto della Ferragni, lasciando perdere i commenti fuori luogo, ha conquistato tutti e i suoi fedeli sostenitori non vedono l’ora di conoscere la sorella maggiore di Leone Lucia.