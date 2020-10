Questa bambina ha continuato ad amare la danza per tutta la vita, ma ha lasciato il tutù per vestire i panni della regina del pomeriggio di Canale 5.

La sua disinvoltura sul palcoscenico è rimasta identica, così come le sue buffe espressioni davanti alle telecamere.

La bambina ritratta in questa fotografia è a uno dei suoi primi saggi di danza e probabilmente sogna di diventare una famosa ballerina, ma il destino ha molto altro in serbo per lei.

Destinata a diventare un personaggio televisivo di primo piano e una delle figure femminili più influenti di Mediaset, sarà conosciuta per essere una lavoratrice infaticabile, una grandissima professionista e per aver continuato a coltivare la passione per la danza per tutta la vita, anche se non ha più indossato il tutù.

Chi è?

La bambina che sarebbe diventata la regina di Mediaset (e del trash)

Oggi ama alla follia i vestiti dalle generose scollature, le camicie a scacchi (da indossare rigorosamente nel tempo libero), i selfie e il caffettuccio: quella alla guida della macchinina degli autoscontri è Barbara D’Urso, che non molto tempo fa ha pubblicato questa fotografia dal baule dei ricordi per dimostrare che anche lei, in un tempo (molto passato) portava la macchina.

Commentando la fotografia la presentatrice ha spiegato che il cortissimo taglio di capelli era quello che la madre le ha imposto di portare per i primi anni della sua vita e che, successivamente, Barbara ha accuratamente evitato. “Sarà per questo che oggi mi vedo solo con i boccoli” aveva scritto nei commenti alla fotografia.

Oggi Barbara non guida, ma è circondata da una squadra di assistenti che le permette di portare a termine i numerosissimi impegni lavorativi di cui si compone la sua giornata e che (tra le altre cose) la porta in auto dovunque abbia bisogno di andare.

La passione per la danza di Carmelita è stata il segreto che ha permesso alla presentatrice di mantenere una forma fisica invidiabile grazie alle sedute costanti di allenamento con un insegnante privato.

Tra le altre cose Barbara D’Urso ha sempre sognato di condurre un programma sulla danza e, nel 2011, è riuscita a coronare il suo sogno portando su Canale 5 il talent show Baila!, che però si è fermato non solo alla prima stagione, a causa degli ascolti non proprio entusiasmanti, ma anche alla quarta puntata, nonostante il fatto che ne fossero state previste otto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 23 Ott 2020 alle ore 10:35 PDT

Conoscendo l’enorme passione per il ballo della sua “rivale” di Mediaset, Milly Carlucci ha più volte tentato di invitare Barbara a Ballando Con Le Stelle, ma senza mai riuscire a strappare l’ok della rete, quindi la collaborazione (tristemente) non si è mai concretizzata.