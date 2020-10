Chiara Ferragni risponde alla provocazione: “L’amore non ha limiti”

Chiara Ferragni sul bacio del figlio Leone all’amichetta Nina: “Se fosse stato un maschio non sarebbe stato un problema, l’amore non ha limiti”.

Chiara Ferragni è un’influencer che da sempre si batte per le tematiche sociali, e le piace prendere posizione su ciò che le sta particolarmente a cuore.

In particolare è ormai noto a tutti che l’imprenditrice digitale difenda spesso i diritti dei gay e sia contro l’omofobia. Tutti ricorderanno il suo discorso che ha emozionato il web quando ha affermato che “L’amore è sempre giusto e non c’è alcun tipo di problema nell’insegnare un tipo di amore senza confini”.

E ancora una volta la bionda influencer, in dolce attesa di una femminuccia, non si smentisce e risponde in maniera proverbiale alla provocazione di un suo follower che commenta il bacio di suo figlio Leone con l’amichetta Nina. Ma scopriamo di più.

Ecco la risposta di Chiara Ferragni al commento di un follower a proposito del bacio di Leone

Che la Ferragni sia da sempre contro l’omofobia e che esprima il suo pensiero in merito alla questione in maniera spassionata è cosa risaputa.

In questo caso l’influencer ha voluto rispondere alla domanda di un follower che le chiede in maniera indiretta cosa ne pensa se suo figlio fosse omosessuale.

Ma facciamo un passo indietro. Poco fa, nel profilo Instagram della Ferragni è apparso un video dove suo figlio Leone è in compagnia dell’amichetta Nina.

I due bimbi, davvero graziosi, si scambiano un tenero bacino su richiesta di ‘mamma Chiara’ che dice al figlio: “Leo dagli un bacino”. Il bimbo, un po’ timido non è convinto ma ci pensa la piccola Nina a darlo a Leone.

Un’immagine davvero tenera tra i due bambini che scatena i seguaci in una serie di commenti sdolcinati.

Poco dopo, però, tra i commenti dei follower, arriva la domanda provocatoria di un fan che chiede alla Ferragni: “Se fosse stato con un suo amichetto? Sarebbe scappato il bacino oppure è too much?”.

Alla domanda del follower non si è fatta attendere la risposta di Chiara che per le rime ha scritto: “Se anche scappasse non sarebbe un problema. Leo è nato in una famiglia che pensa che l’amore non abbia limiti”.

Leo and Nina ❤️

Ecco che la Ferragni anche stavolta ha fatto capire senza mezzi termini come la pensa in merito all’omofobia.