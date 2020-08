Chiara Ferragni contro l’omofobia: il suo discorso emoziona il web

Chiara Ferragni ha manifestato tutta la sua solidarietà verso la comunità LGBT facendo un toccante discorso contro l’omofobia.

Chiara Ferragni si è da sempre battuta per il sociale. Anche durante il corso della pandemia, la moglie di Fedez ha dato il suo importante contribuito al fine di contrastare l’emergenza sanitaria. Nelle scorse ore, la bionda influencer ha continuato il suo percorso, abbracciano una nuova battaglia: quella contro l’omofobia.

La Ferragni, nelle scorse ore, ha replicato ai commenti omofobi di una youtuber e poi si è lasciata andare ad un vero e proprio discorso a favore della comunità LGBT. Le sue parole, in maniera inevitabile, hanno colpito gli utenti della rete che hanno apprezzato e non poco la scelta dell’influencer di sensibilizzare gli utenti che la seguono se questa tematica.

Il discorso di Chiara Ferragni contro l’omofobia ha lo scopo di far aprire gli occhi a tutti coloro che vedono l’amore tra persone dello stesso sesso ancora come un tabù.

Chiara Ferragni e il suo discorso contro l’omofobia: “L’amore è amore”

Chiara Ferragni ha abbracciato questa nuova battaglia, decidendo di sensibilizzare gli utenti della rete su questo tema che spesso viene ignorato dai più, nonostante episodi di cronaca legati all’omofobia siano purtroppo all’ordine del giorno.

“Se un bambino si ritrova ad assistere ad un bacio tra due uomini non diventa di certo gay“ ha subito precisato l’influencer. “Però forse cresce in lui l’idea che due uomini siano liberi di potersi amare” ha proseguito la moglie di Fedez su Instagram. “Diventando per lui un’abitudine vedere un bacio tra due uomini, o tra due donne, così come quando vede un bacio di una coppia eterosessuale” ha aggiunto Chiara, che di recente ha asfaltato un hater del web.

“In questo modo se crescendo si renderà conto di essere gay si sentirà sicuramente più accolto in una società che non fa differenza di amore“ ha suggerito la Ferragni. “Senza avere il bisogno di cucirsi addosso un’etichetta” ha aggiunto.

“Non avrà paura di essere se stesso e sarà libero di poter esprimere i suoi sentimenti senza sentirsi in alcun modo sbagliato” ha concluso Chiara Ferragni contro l’omofobia. “L’amore è sempre giusto e non c’è alcun tipo di problema nell’insegnare un tipo di amore senza confini” ha aggiunto.

La Ferragni ancora una volta ha insegnato a fare un ottimo utilizzo dei social, adoperandoli anche per il sociale e non solo per pubblicare belle foto.