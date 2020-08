Stamattina, è divampato un incendio in un grattacielo di Madrid nel quartiere Hortaleza.

Le fiamme hanno completamente distrutto gli ultimi piani di un grattacielo che stato completamente evacuato, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Infatti grazie al tempestivo arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno evacuato i residenti, mettendoli in salvo, prima che le fiamme divampassero.

Le fiamme e il fumo erano visibili in tutta la città, per domarle sono intervenuti circa venti squadre di vigili del fuoco, che con le gru sono arrivati alla parte alta del grattacielo.