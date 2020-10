Matilde Brandi è stata stroncata dopo il suo video messaggio al GF Vip. La showgirl si è difesa dalle accuse del pubblico.

Matilde Brandi dopo aver abbandonato la casa del GF Vip per volere del pubblico del piccolo schermo e la sua uscita è rimasta tutt’altro che inosservata, visto che non appena ha registrato il classico video messaggio per i suoi compagni di viaggio è riuscita a scatenare un vero e proprio inferno.

Inferno che ha preso vita non solo tra i concorrenti del programma, che ora si chiedono tutti quanti chi sia Simone, ma anche al di fuori, tra il pubblico, che l’ha accusata di rosicare e non poco per essere stata eliminata e non solo. Il popolo della rete è convinto che i commenti fatti, in particolar modo quelli rivolti a Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, siano stati pronunciati con un po’ di cattiveria.

Matilde Brandi è stata stroncata dopo il video messaggio al GF Vip e per questo motivo ci ha tenuto a chiarire il senso delle sue parole, rivelando che non c’era alcuna cattiveria ma soltanto un pizzico di ironia.

Matilde Brandi attaccata dopo il GF Vip. Lei: “Mi sembra esagerato”

Matilde Brandi ci ha tenuto a precisare, quindi, che non aveva alcuna intenzione di ferire i suoi compagni di viaggio al Grande Fratello Vip, ma che voleva soltanto mandare loro un messaggio puramente ironico, ma che purtroppo questo non è stato capito da tutti.

Per questo motivo, oltre a voler chiarire le sue intenzioni con il pubblico, ha anticipato che questa sera avrà modo di chiarirsi anche con i suoi compagni.

“Stasera proverò a spiegare ancora una volta la mia strabenedetta coerenza, visto che i messaggi che ho mandato ieri ai miei ex compagni di viaggio sono stati detta senza alcuna cattiveria come molti stanno insinuando “ ha esordito la showgirl su Instagram. “Proverò a spiegare ai diretti interessati che le mie parole erano assolutamente ironiche. Con Maria Teresa Ruta, ad esempio, il messaggio era pure simpatico, visto che le suggerivo di trovare un colpo di scena per scatenare un po’ le dinamiche nella casa” ha aggiunto, iniziando a precisare caso per caso su cui è stata attaccata.

“A Stefania Orlando ho ribadito le stesse cose che le avevo detto già nella casa, ovvero che sono convinta che le dinamiche del gioco abbiano prevalso sulla nostra amicizia, ma non mi sono certo permessa di rivolgerle qualche sorta di insulto” ha spiegato Matilde, che durante le ultime dirette ha fatto infuriare Antonella Elia. “Con Guenda mi sono addirittura complimentata, dicendole che può parlare anche di Dante e Leopardi ma che lo fa perché le danno del comodino, cosa che io non avrei fatto, altrimenti resta soltanto la figlia di Maria Teresa“ ha ammesso per poi chiedere in maniera retorica: “Cosa ci sarebbe di male in quello che le ho detto?”

“Quello che ho detto a Tommaso Zorzi non rappresenta nulla di nuovo, perché sa benissimo che gli ho sempre detto che dovrebbe lasciare più spazio agli altri concorrenti e non fare sempre la prima donna” ha proseguito. “Non capisco quindi perché mi viene a dire che sono falsa e cattiva o addirittura stravolge quello che ho detto per dirmi che sono una stronz* e dirmi che gli sto sulle scatole? Onestamente mi sembra un comportamento esagerato, io non ho mai offeso nessuno” ha poi dichiarato contro Zorzi, che è stato anche attaccato da un’altra ex concorrente.

“Vi ho detto che questo perché volevo farvi semplicemente notare che spesso tutti i commenti cattivi ed offensivi che ho ricevuto nei miei confronti nella casa e dopo sono del tutto gratuiti e mi fanno male” ha concluso Matilde Brandi dopo il GF Vip. “Io non mi sono mai permessa di dire cattiverie del genere nei confronti di qualcuno, ma stasera ho intenzione di parlarne bene con i ragazzi” ha aggiunto. “State anche tutti voi esagerando nei confronti di Elisabetta. Questo è un gioco come tale dovrebbe rimanere” ha fatto osservare, trovando eccessivo l’accanimento contro la Gregoraci, che pare aver avuto un flirt con Stefano Bettarini.

Matilde Brandi non le ha di certo mandate a dire, ma evidentemente il suo messaggio non sembra essere arrivato forte a chiaro né per alcuni dei concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e nemmeno per il pubblico che da casa ha scelto di seguire il reality show. Durante il corso della diretta di questa sera riuscirà a fare maggiore chiarezza e a fare pace con il pubblico?