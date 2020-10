Barbara d’Urso: la foto col pancione emoziona il web

L’ultima foto pubblicata da Barbara d’Urso, prima della consueta diretta di Pomeriggio 5, ha emozionato il popolo della rete.

Ovviamente ci riferiamo a quello di sua sorella Eleonora, che qualche tempo fa ha annunciato di essere in dolce attesa. La bella conduttrice partenopea, che ha strappato un gossip a Lory Del Santo, quindi, sta per diventare zia e non vede l’ora di conoscere quello che sarà il suo nipotino o nipotina, ma nel frattempo, visto che manca davvero poco a quel momento, strapazza di coccole, seppur virtualmente visto che a causa del continuo aumento dei contagi non è più possibile abbracciarci, sua sorella.

Barbara d’Urso, la sorella Eleonora è incinta: “Sono quasi zia!”

Barbara d’Urso, non appena visto lo scatto, non è riuscita a trattenere la gioia e ha pensato di condividere questo bellissimo momento insieme ai suoi fedeli sostenitori sul web, che non sono di certo pochi.

“Sto per diventare zia, ti amo!” ha scritto la conduttrice di Pomeriggio 5, che di recente ha bacchettato Costantino Vitagliano in diretta. “Grazie super sorella” ha prontamente replicato Eleonora d’Urso, sorella della presentatrice nonchè attrice già nota al pubblico del piccolo schermo per avere preso parte a numerose fiction durante il corso della sua carriera. “Sarai una zia stafigherrima” ha aggiunto.

Intanto, nonostante un nipotino in arrivo, la bella conduttrice partenopea non si distrae dai suoi impegni lavorativi e il frutto del suo duro lavoro lo si nota dagli ottimi ascolti che ogni giorno colleziona. Il pubblico di Pomeriggio Cinque è sempre numeroso.