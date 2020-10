N.A.I.P. chi è il cantante degli Over di X Factor 2020 in squadra con Mika? Età, vero nome, Instagram e curiosità.

N.A.I.P. è uno dei cantanti di X Factor 2020. Dopo aver stregato i quattro giudici durante le audizioni, ha conquistato Mika prima durante i bootcamp e poi durante i last call conquistando uno dei tre posti disponibili nella squadre degli Over guidata proprio da Mika, ma chi è davvero N.A.I.P.? Qual è il loro vero nome? Quanti anni hanno? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul giovane artista.

N.A.I.P. età, vero nome e Instagram

Michelangelo Mercuri è il vero nome di N.A.I.P. e ha 29 anni. Nato a Lamezia Terme, vive a Bologna e il suo nome d’arte rappresenta le iniziali di Nessun artista in particolare, nickname che usa anche su Instagram.

E’ un cantautore meticoloso e ironico ed è stato considerato geniale durante le prime audizioni con l’inedito Attenti al loop. È un polistrumentista. “Non è un eccentrico, è un artista. E questa cosa va difesa e spiegata bene”, ha detto Mika che lo ha scelto per la squadra degli Over.

“Il mio nome d’arte significa nessun artista in particolare. E’ un nome che ho scelto perchè mi piace sia a livello estetico, concettuale ed essenziale. Oggi essere particolari è veramente difficile”, dice nel video pubblicato da Sky.

“Ho iniziato a fare musica quando avevo 16 anni quando ho organizzato la colletta per comprarmi una chitarra elettrice in occasione del mio compleanno. Poi il giorno della festa mi sono rotto il braccio cadendo dalla bicicletta“, ricorda.

Michelangelo rifiuta ogni forma di etichetta e ascolta diversi generi musicali. “Quando sono stato scelto dal mio giudice sono stato molto felice”, aggiunge.

Il testo dell’inedito di N.A.I.P. Attenti al loop

Attenti al loop

Attenti al loop

Attenti al loop

Attenti al loop

Attenti al loop

C’è un sacco di gente

seguita da un sacco di gente

seguita da un sacco di gente

seguita da un sacco di gente

e ogni giorno spunta nuova gente

seguita da un sacco di gente

seguita da un sacco di gente,

e io che sono sempre stato una persona a cui più o meno

io che più o meno sono sempre stato una persona a cui

piaceva seguire la gente seguita da un sacco di gente

oggi ho perso il conto e non riesco più a seguire un cazzo di niente.

E poi

ogni giorno

scopro nuovi dischi bellissimi che non riesco ad approfondire perché

ogni giorno

scopro nuovi dischi bellissimi che non riesco ad approfondire perché

ogni giorno

scopro nuovi dischi bellissimi che non riesco ad approfondire perché

ogni giorno spunta nuova gente

seguita da un sacco di gente

che ha fatto un nuovo disco bellissimo in cui ha qualcosa da dire

e ha qualcosa da dire più di qualcun altro

che aveva già qualcosa da dire più di qualcun altro ancora

e di qualcun altro ancora e di qualcun altro ancora,

ma in maniera diversa, ma la stessa cosa

che di solito è, che di solito è

amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore amore, amore, amore, amore, amore, amore, politica, amore amore amore amore amore amore amore…

E allora mi chiedo

che senso ha

ora per me dire

qualsiasi cosa

approfondire

qualsiasi concetto

farmi seguire

di pancia, di testa, di cuore, di petto

da chiunque

esso sia

così sia

così è

così c’è

più nulla

di veramente importante da

amare.