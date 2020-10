By

Lory Del Santo a Pomeriggio 5 ha svelato di aver ricevuto delle avances dall’ex della Ruta, ma non sa se all’epoca lui fosse ancora sposato.

Lory Del Santo è stata una delle ospiti di oggi del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. La regista e autrice di The Lady è stata invitata da Barbara d’Urso perché in passato pare che un suo ex fidanzato le abbia richiesto alcuni regali indietro, aneddoto che lei stessa ha smentito durante il corso della diretta, ma il fulcro della puntata si è poi spostato su un altro aspetto della sua vita. Aspetto che è stato rivelato da Biagio D’Anelli. Quale?

Biagio, con grande sorpresa da parte della padrona di casa, ha rivelato che Amedeo Goria, che ieri in collegamento ha replicato allo sfogo di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, ci ha provato con la Del Santo qualche anno fa e che quest’ultimo avrebbe ricevuto un sonoro due di picche.

L’ex marito di Maria Teresa Ruta ci ha provato con Lory Del Santo. L’opinionista ha confermato il gossip a Pomeriggio 5, ma non ricorda, o non vuole ricordare, se quest’ultimo ci ha provato con lei quando era ancora sposato con la concorrente di Alfonso Signorini.

Pomeriggio 5, Lory Del Santo ammette: “Non so se all’epoca fosse sposato”

Barbara d’Urso, a cui nulla sfugge, non è rimasta particolarmente convinta del vuoto di memoria avuto da Lory Del Santo di Pomeriggio 5 ed ha insistito nel chiedere se Amedeo Goria ci abbia provato con lei quando era ancora sposato o meno.

“Ma non lo so, non gliel’ho chiesto. Non ricordo” ha subito replicato l’opinionista, tra l’altro ieri Barbara d’Urso ha rimproverato un suo collega. “E’ successo nel 1999?” ha chiesto poi la conduttrice, facendo riferimento alla data del divorzio tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.

“Ma non ricordo Barbara, non vorrei mettere nei guai qualcuno” ha replicato Lory. “Soprattutto se non ricordo bene” ha concluso visibilmente imbarazzata, facendo intuire alla padrona di casa che il giornalista ci abbia provato con lei mentre era ancora sposato.

Amedeo Goria ci ha provato con Lory Del Santo mentre era sposato? La bella conduttrice partenopea sembra avere qualche dubbio che la risposta sia affermativa, ma sicuramente inviterà il giornalista per avere maggiori chiarimenti. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi. Chissà come la prenderà Maria Teresa Ruta, nel caso l’episodio venisse confermato.