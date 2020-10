Rocco Siffredi è risultato positivo al virus che sta piegando il mondo intero. Anche la sua famiglia sarebbe rimasta bloccata.

Rocco Siffredi, secondo quanto rivelato dal portale Dagospia, lo stesso che a suo tempo smascherò l’intero sistema legato al Pratigate, sarebbe positivo al covid 19. L’annuncio arriva come un fulmine al ciel sereno, in quanto l’attore a luci rosse aveva lasciato da poco Budapest, città in cui vive con tutta la sua famiglia, per lavorare ad un nuovo progetto a Roma.

E’ bene precisare, però, che la notizia non è stata ancora confermata dal diretto interessato, ma tanto meno smentita. Rocco, infatti, è piuttosto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e probabilmente per questo motivo ha scelto di non parlare dell’argomento con i suoi fedeli sostenitori.

L’attore si unisce alle tante star, come Alessia Marcuzzi che ha rinunciato a Le Iene, che sono rimaste vittime del virus che da quasi un anno a questa parte sta piegando il mondo intero.

Rocco Siffredi è positivo al covid, ma fortunatamente non sembrerebbe presentare grossi sintomi legati alla malattia. Stessa cosa per la sua famiglia, in quanto anche sua moglie e i suoi due figli sarebbe risultati tutti positivi al virus.

Rocco Siffredi, positiva anche la sua famiglia: bloccati a Budapest

Rocco Siffredi, come anticipato, almeno per il momento ha preferito non commentare tale notizia, generando una sorta di ansia nei confronti dei suoi fedeli sostenitori, che preoccupati per lui vorrebbero ricevere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Il portale Dagospia, però, ribadisce che anche tutta la sua famiglia, come già accennato, sarebbe positiva al coronavirus e per questo motivo sarebbero tutti bloccati a Budapest, in attesa che il proprio corpo possa espellere la malattia e tornare in salute.

Secondo quanto rivelato dalla fonte, tra l’altro, non solo la famiglia di Siffredi sarebbe risultata positiva ma anche parte del suo staff. In quanto la donna delle pulizie e l’autista dell’attore avrebbero manifestato nelle scorse ore i sintomi del virus, che sembra non risparmiare proprio nessuno.

Sembrano quasi ormai lontani i tempi di quando l’attore, che sembrava dovesse entrare nella casa del GF Vip 5, “intratteneva” il suo fedele pubblico grazie alle sue opere e chissà che anche oggi non riesca a trovare un modo alternativo, come soltanto lui sa fare, per continuare a farlo.

Rocco Siffredi e la sua famiglia sarebbero positivi al coronavirus, ma come ribadito più volte i diretti interessati non si sono ancora espressi in tal proposito, quindi la notizia potrebbe anche essere non corretta, ma il portale Dagospia, famoso per le sue indagini, difficilmente ha lanciato scoop che si sono poi rivelati essere errati. Sarà questa la conferma della sua affidabilità o avrà preso la sua prima cantonata? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dall’attore a luci rosse più amato dal bel paese.