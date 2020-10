I tratti caratteristici delle persone con gli occhi verdi

Il colore dei tuoi occhi potrebbe rivelare molte cose della tua personalità. Se hai avuto la fortuna di nascere con gli occhi verdi puoi ritenerti molto speciale.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima. Tutte le nostre emozioni e sensazioni traspaiono dai nostri occhi, inoltre quando ci si intende bene con qualcuno possiamo addirittura comunicare usando solo gli occhi e capirsi con un solo sguardo. Gli occhi possono rivelare anche il nostro stato di salute. Le persone nate con gli occhi verdi hanno una personalità molto particolare. Scopri tutti i tratti distintivi in questo articolo.



Occhi verdi, chi li possiede ha una personalità speciale

Gli occhi verdi sono bellissimi e hanno delle gradazioni che vanno dal grigio al verde e che cambiano con la luce del sole rendendoli davvero meravigliosi. Solo il 2% della popolazione mondiale nasce con questo colore di occhi, il che lo rende la tonalità più rara dopo l’ambra, il viola e il nero profondo. Forse è proprio grazie alla rarità di questo colore che le persone che lo posseggono sono così attraenti e straordinarie, hanno dentro di loro la forza del colore marrone e la calma del colore blu.

I diversi colori degli occhi denotano i tratti caratteristici di una persona. Il colore verde conferisce a chi li possiede una personalità misteriosa ed affascinante segnata da 7 tratti distintivi dominanti:

1. Sono enigmatici

Gli occhi verdi conferiscono a chi li possiede furbizia e maliziosità. Le persone con gli occhi verdi sono in alcuni casi degli eterni Peter Pan ed in altri mostrano una maturità straordinaria, questo li rende molto contraddittori e difficili da capire. Sono sempre pronti ad accettare tutte le sfide che la vita gli mette davanti e correre rischi non è motivo di rinuncia. Sono per natura persone ribelli ed impulsivi.

2. Sono appassionati

Le persone con gli occhi verdi vivono di passioni. Sul lavoro, in amore, ovunque la passione li anima. Questo permette loro di ottenere il massimo da tutto ciò che si prefiggono di fare. Queste persone attraggono chi li circonda, grazie alla magnificenza del loro sguardo non possono non sedurre.

3. Sono misteriosi

Queste persone hanno un’aura di mistero ed il dono di incantare chi li guarda. Sono persone indipendenti ed autonome, non hanno bisogno di nessuno sono pazienti calmi non perdono le staffe neanche nelle situazioni peggiori.

4. Sono gelosi

La gelosia sembrerebbe il maggior difetto di queste persone, anche Shakespeare in Otello parla di un “mostro dagli occhi verdi” legato a persone gelose.

5. Sono carismatici

I loro occhi sono carismatici e chi li guarda ne resta estasiato. Le persone con gli occhi verdi sono dei grandi seduttori e hanno una predilizione per le persone pulite, oneste e sincere.

6. Sono ingegnosi

Le persone con gli occhi verdi sono persone molto creative e godono di una fervida immaginazione. La loro creatività emerge anche nella loro professione dove non manca di avere idee molto originali che li distingue dagli altri. Inoltre la loro curiosità li rende persone molto attente alle esperienze delle persone che li circondano e da queste traggono la maggiore ispirazione per partorire idee innovative ed ingegnose.

7. Sono intelligenti

La loro straordinaria capacità di attrarre il prossimo ed il loro carisma li rendono degli ottimi comunicatori. Solitamente si distinguono dalla massa nel senso e hanno idee e punti di vista unici e spesso differenti da quelli della maggior parte delle persone perchè arrivano dove altri non arrivano giocando sulla loro grande ingegnosità. Quando fissano un obiettivo, niente può fermarli e vanno dritti come un treno fino a quando non vedono la parola successo scritta alla stazione di arrivo. Chi li frequenta percepisce la loro intelligenza sopratutto perchè durante una conversazione difficilmente deludono chi interagisce con loro. Affrontare qualsiasi tematica con loro rende la conversazione molto stimolante, e lo sgardo di ammirazione dei suoi interlocutori è cosa certa.