Alessia Marcuzzi ora è tutto vero: la conduttrice positiva al Covid. L’annuncio temuto arriva via Instagram prima della diretta di Le Iene.

Aveva da poche settimane smentito di esser stata contagiata ma ora Alessia Marcuzzi rivive l’incubo da capo.

La conduttrice di Le Iene questa sera non sarà al timone del programma: il controllo di routine prima di entrare in studio ha dato nuovamente esito positivo e ora Alessia dovrà tornare a casa e procedere alle dovuto verifiche per capire se è stato o meno contagiata dal Covid-19.

Alessia Marcuzzi ci risiamo: positiva al Covid-19

“Purtroppo non saro’ alle iene questa sera.

Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Cosi’ mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone e da questo fortunatamente ho avuto esito NEGATIVO. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare. Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta. Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappas come ogni martedi’. Vi mando un bacio❤️”

Così scrive Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram per annunciare ai fan la sua assenza questa sera a Le Iene.

Il tampone è di nuovo negativo ma il test rapido dava esito positivo anche questa volta e lei dovrà tornare a casa ora e procedere nuovamente a tutti gli accertamenti del caso.

Lo stesso era accaduto alcune settimane or sono, quando Alessia Marcuzzi si era assentata da Le Iene perché positiva al Covid. Era arrivata poi la felicità per il tampone negativo ma ora occorrerà rifare tutto da capo dopo questo nuovo test positivo.

Questa sera quindi non vedremo Alessia Marcuzzi su Italia Uno e dovremo attendere l’esito di un nuovo tampone per sapere quando la rivedremo sul piccolo schermo.

Riuscirà la conduttrice a finire questa burrascosa stagione di Le Iene? Tra qualche giorno senza dubbio lo sapremo.