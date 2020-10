Sopracciglia: come curarle e depilarle, consigli, prodotti, video

Le sopracciglia folte e ben definite sono un ‘must’ di stagione. Scopriamo come curarle, come depilarle e la beauty routine per averle sempre perfette.

Le sopracciglia, un particolare del viso della donna che negli anni hanno sempre subito importanti mutamenti di stile, fino agli anni ’70 quando scomparvero del tutto, depilate in modo selvaggio e al ritorno prepotente negli anni ’80 quando assunsero caratteristiche quasi maschili.

Oggi la tendenza vuole delle sopracciglia naturali, con un arco ben definito e abbastanza folte. Scopriamo come quanto sono importanti nel volto di una donna, quando e come depilarle, la beauty routine ad esse dedicata e i video tutorial da non perdere per averle sempre perfette.

Sopracciglia: fondamentali per l’equilibrio del volto

Le sopracciglia sono un ‘particolare che fa la differenza’, l’esserci o non esserci gioca infatti un ruolo fondamentale nell’equilibrio del volto, sia femminile che maschile. Incorniciano lo sguardo in modo perfetto, creano una linea di stacco tra la fronte e gli occhi ma non dimentichiamo che svolgono una funzione fisiologica molto importante, quella di fermare il sudore, la pioggia, le polveri e altri detriti che potrebbero danneggiare gli occhi e la vista.

Quindi, stile a parte, si dovrà aver cura delle sopracciglia non soltanto per motivi estetici. Scopriamo come prendercene cura in modo perfetto.

Sopracciglia: quando e come depilarle

Seguendo le attuali tendenze moda e makeup, le sopracciglia sono tornate ad essere protagoniste e andranno tenute belle folte, importanti e con un aspetto molto naturale ma definito. Dopo anni di depilazioni scellerate, il problema di molte donne sarà più che altro come farle ricrescere per ritrovare un arco sopraccigliare completo.

Alla luce delle nuove linee guida dello stile, che vogliono le sopracciglia abbastanza folte, depilarle non sarà più affare impegnativo a base di cere appiccicose, o peggio spinzettamenti scellerati ma si potranno eliminare tutti i peletti che crescono intorno l’arco sopraccigliare naturale e questa ‘pulizia’ basterà per definire le sopracciglia. Anche la depilazione con il filo sembra essere una delle più alla moda.

Come infoltire le sopracciglia con il makeup

Se le sopracciglia naturali stentano a crescere, a causa di anni di depilazione, ecco che il makeup ci viene incontro con molti prodotti, alcuni davvero all’avanguardia, per ridisegnare o infoltire un arco sopraccigliare naturale.

La matita per le sopracciglia, sarà sufficiente ove servirà soltanto riempire dei vuoti, ma se si dovrà ridisegnare le sopracciglia, si avrà bisogno in primo luogo di prodotti a lunga tenuta e che resistano a sudore, pioggia e sfregamenti. Per questo esistono prodotti semi liquidi, in gel, i pennarelli, le matite a lunga tenuta e anche prodotti in polvere libera perfetti per ottenere un effetto naturale.

Per ridisegnare un arco sopraccigliare dall’effetto super naturale, sarà importante rispettare la fisiologia e per questo l’arco non sarà monocromatico ma inizierà dal centro della fronte con un colore più chiaro per diventare più scuro centralmente e poi ritornare più chiaro nella codina esterna, proprio come un sopracciglio normale.

La beauty routine per le sopracciglia



Le sopracciglia, come il resto del viso, avranno bisogno di essere curate e una volta a settimana esfoliare la pelle sottostante, sarà utile per evitare quelle antiestetiche pellicine che ogni tanto si intravedono tra i peli, perfetto uno scrub viso delicato. Ancora più importante sarà pettinarle ogni sera con uno scovolino imbevuto di olio di ricino sarà un’abitudine che le renderà sempre più belle e folte.

Sopracciglia perfette: i video tutorial da non perdere

Abbiamo selezionato per voi dei video tutorial molto esaustivi per scoprire tutti i segreti di bellezza per avere delle sopracciglia perfette e in linea con le tendenze attuali.

Non vi resta che mettervi allo specchio e progettare le sopracciglia perfette per il vostro viso.