Giulia Cavaglià ha bocciato Selvaggia Roma al GF Vip, augurandosi possa uscire poco dopo il suo debutto nella casa più spiata d’Italia.

Giulia Cavaglià ha preso parte al GF Vip Party, lo show virtuale dedicato alle dinamiche della casa più spiata d’Italia. Durante il corso della sua permanenza, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha nascosto di non provare una particolare simpatia nei confronti di Selvaggia Roma che dovrà varcare, quando sarà guarita dal covid, la famosa soglia rossa.

Giulia, che di recente ha sbugiardato Francesco Sole, ha rivelato di non averla mai conosciuta di persona ma che ha avuto modo di conoscerla attraverso le sue dichiarazioni e tramite Francesco Chiofalo, con cui Selvaggia è stata fidanzata per parecchi anni.

“Non ci siamo mai conosciute di persona, ma ne ho sentito parlare” ha precisato Giulia Cavaglià contro Selvaggia Roma. “Alcune sue dichiarazioni le trovo al limite del ridicolo. Andiamo si può mai augurare al proprio ex fidanzato, qualsiasi cosa lui abbia fatto, di morire di tumore?“ ha chiesto in maniera retorica. “Ma anche per rispetto del tempo trascorso insieme” ha aggiunto.

“Sicuramente la prima cosa farà, una volta entrata nella casa sarà parlare male del suo ex, perché fa parte di quella categoria di persone che non ha argomento di cui parlare e vivono di storie pregresse“ ha proseguito la Cavaglià. “Lei vuole metterlo in cattiva luce” ha aggiunto probabilmente facendo ancora una volta riferimento a Francesco Chiofalo. “Perché così ne esce pulita. Non la amo nemmeno come personaggio e spero esca dal GF Vip alla prima puntata“ ha concluso per poi dire la sua anche in merito al percorso di Andrea Zelletta.

Giulia Cavaglià difende Andrea Zelletta al GF Vip: “Sta passando un’immagine sbagliata”

Giulia Cavaglià, durante il corso del suo intervento nel programma dedicato al GF Vip, ha anche difeso Andrea Zelletta con cui ha condiviso il suo percorso a Uomini e Donne. L’ex tronista ha rivelato di essere molto dispiaciuta per il suo collega, in quanto non starebbe uscendo per quello che è, dando al pubblico un’immagine un po’ sbagliata della sua personalità che sarebbe molto meglio di quello che appare in tv.

“Mi spiace un sacco che stia passando un’immagine sbagliata di lui” ha premesso Giulia. “Lui è una persona molto dinamica, di sani principi che non ha alcuna voglia di litigare con il prossimo senza alcun motivo” ha proseguito lei. “Ma ha tantissime cose da dare al pubblico” ha aggiunto.

“Sto vedendo che si è un po’ spento, forse per alcuni aspetti un po’ forzato” ha ammesso Giulia Cavaglià su Andrea Zelletta al GF Vip, che è stato difeso da Natalia Paragoni, la sua compagna. “E’ un ragazzo molto dinamico, spero che con il passare dei giorni possa dare il meglio di sé. Credo che stia carburando per dare il meglio di sé” ha concluso. “Forse quel contesto lo rende scettico nell’esternare quello che pensa realmente” ha aggiunto.

Giulia Cavaglià ne ha avute di cose da dire sui concorrenti del GF Vip, che magari Signorini, dopo queste dichiarazioni, la faccia entrare per scaldare un po’ gli animi? Staremo a vedere.