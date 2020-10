Casi Coronavirus in Italia: i dati aggiornati al 28 Ottobre

By

Il bollettino del giorno sui dati della propagazione del Coronavirus in Italia: sfiorati i 200 mila contagi. Leggiamo insieme le statistiche.

Boom di contagi per la giornata odierna, si registra un nuovo record: quasi 600 mila casi totali. Questo è quello che emerge chiaramente dal Bollettino emesso dal Ministero della Salute nella giornata odierna, 28 Ottobre.

Sempre al primo posto la regione Lombardia sia per numero di incremento di casi che per casi totali. Se da un lato il Premier Conte minaccia l’arrivo di un nuovo lockdown se non si rispettano le regole, dall’altro il Ministro Fontana non ha intenzione di chiudere la regione Lombardia: “Non ci sarà alcun lockdown localizzato.”

I dati del ministero della Salute odierni riportano 24.991 nuovi casi di coronavirus in Italia di cui 7.558 circoscritti nella regione Lombardia e più di 2 mila in Piemonte, Campania e Veneto.

Cresce anche il numero dei ricoverati con sintomi, sul totale di 14.981 casi, 3.072 si trovano nella regione Lombardia di cui 292 ricoverati in terapia intensiva; 2.237 si trovano nel Piemonte, di cui 135 ricoverati in terapia intensiva; 1.669 si trovano nel Lazio, di cui 166 in terapia intensiva.

In attesa del vaccino in arrivo a dicembre e che secondo alcune dichiarazione del Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel potrebbe slittare a inizi 2021, la situazione in Italia si inasprisce sempre più.

Continuando ad analizzare i dati coronavirus in Italia riportati dal bollettino del Ministero della Salute: In Italia sono 276.457 gli attualmente positivi di cui 259.940 in isolamento domiciliare. Da segnalare anche il numero di decessi totali: 37.905. Seguiranno aggiornamenti.