Giulia Cavaglià si è scagliata contro Francesco Sole, sbugiardando tutto ciò che ha fatto dopo la fine della loro storia.

Non è di certo un mistero che Giulia Cavaglià e Francesco Sole abbiano deciso di terminare la loro storia d’amore da qualche tempo. I due però non hanno mai voluto parlare di tale argomento, senza nemmeno rivelare il motivo che li ha spinti ad allontanarsi, alimentando, forse in maniera inconsapevole, di tutti i gossip sul loro conto.

Poche ore fa, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo le frecciate social, ha scelto di rompere il silenzio sul suo ex fidanzato rivelando pubblicamente che da mesi si rifiuta di volerle ridare i suoi abiti e che è stata costretta a mandare suo padre per recuperarli in quanto non voleva nemmeno aprirle la porta, ma non solo.

Giulia si è scatenata in quanto nella sua giacca ha trovato uno scontrino datato 12 ottobre e lei non indossava quel capo da mesi visto che era a casa del suo ex, facendola andare su tutte le furie e spingerla a raccontare cos’è successo tra loro pubblicamente.

Giulia Cavaglià ha rotto il silenzio su Francesco Sole, raccontando i retroscena del loro rapporto.

Francesco Sole, Giulia Cavaglià una furia: “L’hai data a qualche zoccolett*?”

Francesco Sole ha fatto infuriare la sua ex Giulia Cavaglià di Uomini e Donne, prestando la sua giacca a qualcun’altra ragazza senza che lei ne fosse a conoscenza, scatenando tutta la sua ira. Per questo ha scelto di sbugiardarlo sui social, stufa delle continue mancanze di rispetto che riceverebbe da lui.

“Oggi sono incavolata nera ed ho deciso di sfogarmi un po’ con voi” ha esordito Giulia. “Vi è mai successo di avere un ex fidanzato e che avete lasciato le vostre cose da lui? Quest’ultimo si professa come colui che ama e capisce le donne e sta male perché una storia è finita, ma in realtà mente perché non è vero nulla? Ecco, beh ti dico di vergognarti!” ha proseguito una furia su Instagram.

“Sono mesi che chiedo di avere indietro le mie cose e mio padre è stato costretto a venire da te a prenderle perché tu nemmeno mi pari la porta” ha continuato lei con il suo ex avrebbe dovuto prendere parte a Temptation Island. “Nella mia giacca ho trovato uno scontrino datato 12 ottobre e sono curiosa di sapere chi la stesse usando, visto che te la chiedo da sei mesi e il foglietto proviene da un negozio che si trova a 10 metri da casa tua” ha dichiarato Giulia. “Spero con tutto il cuore che tu non l’abbia data ad una delle zoccolett* che ti porti a casa, sei agghiacciante” ha aggiunto.

“Credimi, ti consiglio con tutto il cuore di non tirare troppo la corda, perché se scelgo di parlare posso scatenare l’inferno” ha concluso Giulia Cavaglià contro Francesco Sole. “Fatti un esame di coscienza, millantatore!”

Giulia non ha di certo reagito bene, arrivando all’estremo della sua pazienza. Sarà forse pronta a svelare tutti i retroscena della sua storia, finita male, con il giovane scrittore?

Francesco Sole, dopo le pesanti accuse ricevute dalla sua ex fidanzata su Instagram, sceglierà di replicare oppure resterà in silenzio per non dare vita ad ulteriori polemiche? Non ci resta che attendere, visto La Cavaglià sembra essere un vero e proprio fiume in piena.