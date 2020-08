Francesco Sole e Giulia Cavaglià ai ferri corti: le frecciate social

Francesco Sole e Giulia Cavaglià sembrano essere arrivati ai ferri corti. I due non fanno altro che lanciarsi frecciate su Instagram.

La storia d’amore tra Francesco Sole e Giulia Cavaglià sembrava essere una delle più solide e durature degli ultimi tempi, ma purtroppo il loro rapporto sembra essere giunto al capolinea.

I due non si seguono più social e non appaiono più insieme da diverso tempo, segno che le cose purtroppo tra loro non sono proseguite come sperato. Come se non bastasse i due non fanno altro che pubblicare frasi o canzoni che sembrano essere delle frecciate, nemmeno poi tanto velate, nei confronti dell’altro.

Dopo il gesto di Francesco su Instagram che ha spiazzato i fan , sembra essere arrivata la riposta di lei. Che cosa ha detto? Giulia ha caricato una foto sul suo profilo Instagram, accompagnando allo scatto la seguente frase: “Vivere bene è la migliore vendetta” frase che non sembra essere proprio a caso visto che nelle stories ha poi riportato la seguente citazione, tratta dalla canzone di NDG Troppo Tempo: “Non è mica colpa mia se non ti amo più. Tu sei andata via col passare dei giorni” recita il brano caricato.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià si sono lasciati? I loro gesti non sembrano lasciare alcun dubbio.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole si sono lasciati? Loro scelgono il silenzio

Dopo le frasi di Giulia Cavaglià sembra essere arrivata anche la “risposta” di Francesco Sole. Lo scrittore, infatti, ha eliminato dalle stories in evidenza la cartella dedicata a quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la sua ex fidanzata. Nonostante tutto però i due non sembrano avere alcuna intenzione di ufficializzare la loro rottura anche se tutti gli indizi sembrano confermarlo.

Come mai Francesco Sole e Giulia Cavaglià non vogliono smentire o ufficializzare la fine della loro relazione? C’è chi pensa che i due si trovino in un momento di crisi, ma probabilmente no visto che non si vedono da tempo.

Francesco e Giulia, prima o poi, decideranno di aggiornare i loro fedeli sostenitori su quello che è accaduto tra loro oppure lasceranno correre come se niente fosse? I loro fan, che li hanno sostenuti fin dal primo momento, non hanno mancato di nascondere un certo malcontento, dichiarando di volere “delle spiegazioni”, ma loro non sembrano intenzionati a darne.