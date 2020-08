Rocco Casalino potrebbe ha deciso di smentire decisamente la love story con Gabriele Rossi: che sia solo una strategia per rimanere lontano dal gossip?

Rocco Casalino è da due anni il portavoce ufficiale del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Da quando ha avuto l’onere e l’onore di ricoprire una carica istituzionale così delicata, Rocco ha deciso di chiudere completamente i rapporti con l’ambiente del gossip e della televisione per “ripulire” la propria immagine.

Non erano in pochi a ricordare, infatti, che Rocco Casalino ha fatto parte del cast della prima edizione del Grande Fratello, quella vinta da Cristina Plevani e che passò letteralmente alla storia per la presenza dell’indimenticabile Pietro Taricone.

Come tutti i concorrenti che sarebbero venuti dopo, Casalino si era anche trovato coinvolto nella girandola di ospitate nei programmi televisivi del momento e di serate nei locali più famosi della penisola.

Inoltre, il fatto di essere apertamente gay e in una relazione stabile con un uomo non italiano metteva Casalino in una posizione delicatissima, che avrebbe potuto esporlo potenzialmente a una serie di critiche e di attacchi ad personam da parte di politici posizionati a destra dello schieramento parlamentare.

Proprio per quest’insieme di serissimi motivi Casalino ha provveduto a scendere decisamente in campo nel momento in cui si è diffusa a macchia d’olio la voce in merito a una sua nuova presunta relazione con Gabriele Rossi.

“Siamo solo amici”: Rocco Casalino e la classica scusa per negare una love story

“Siamo solo amici” è un po’ come “Cielo, mio marito!”, una delle frasi trasformate in veri e propri cliché quando si parla di relazioni più o meno clandestine.

“Siamo solo amici” è più o meno l’affermazione intorno a cui ruota la difesa di Rocco Casalino dal gossip che ha stuzzicato la curiosità degli italiani negli ultimi giorni. Tutto è partito dalle fotografie rubate dai paparazzi di Chi nelle strade di Roma alcune sere fa.

Stando a quanto raccontato dall’articolo, Rossi e Casalino hanno cenato insieme e hanno trascorso le ore successive a passeggiare lungo le strade della Capitale. Quello che all’apparenza sembrava un appuntamento romantico in piena regola sarebbe però una semplice serata tra amici.

La fotografia del bacio che costituiva la prova quasi decisiva di quanto affermato nell’articolo sarebbe soltanto la foto di un bacio di saluto tra i due che si stavano salutando poco dopo essersi incontrati o poco prima di separarsi.

“Ma proprio per niente” ha dichiarato recentemente Casalino in merito alla sua love story con l’ex “amico speciale” di Gabriel Garko. “L’ho solo salutato”.

Il portavoce del Presidente Conte ha aggiunto, però, che in effetti la sua relazione di lungo corso, quella con Carlos, è in crisi profonda da mesi. Nonostante questo pare che Rocco non si senta già pronto a fare coppia con un’altra persona. “Sei anni di convivenza non si cancellano facilmente” ha spiegato.

Nel frattempo, Gabriele Rossi si guarda bene dal commentare la situazione, sperando che un silenzio prolungato faccia dimenticare rapidamente le fotografie pubblicate da Chi.

Il “terzo incomodo” della situazione, cioè Gabriel Garko, è ancora sotto costante osservazione da parte di coloro che avevano sperato in una reazione di gelosia da parte dell’attore che, invece, pareva fosse riuscito a passare allegramente oltre la sua “amicizia particolare” con Gabriele Rossi.

In realtà però, nelle ultime ore ha pubblicato un post molto autoironico (e allo stesso tempo molto amaro) in merito alla propria situazione sentimentale. Pare che a “non lasciarlo mai” sia solo la sua ombra: i fidanzati o gli “amici particolari” evidentemente si comportano in maniera diversa.

In parte gli affamati di gossip sono stati soddisfatti (Garko aveva lanciato un messaggio estremamente criptico via social) ma subito dopo si è affrettato a parlare di altro: cioè del fatto che non parteciperà al Grande Fratello VIP come invece aveva annunciato qualcuno: “Non ho capito cosa sia successo, ma scrivo queste righe per smentire la mia partecipazione al GF VIP. Bacioni”.