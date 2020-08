Rocco Casalino bacia Gabriele Rossi e Garko è geloso: tutta la storia

Gabriele Rossi, bellissimo, bravissimo e famoso, è stato beccato a Frascati mentre baciava Rocco Casalino (e Gabriel Garko non l’ha presa benissimo).

Non si erano mai sbilanciati nel definire la natura della loro relazione, ma quella tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko non sembrava affatto un’amicizia qualunque. Al contrario i due sembravano essere diventati per un certo periodo una vera e propria coppia che trascorreva assieme spensierati week end di relax alle terme.

Da qualche tempo però pare che abbiano smesso di frequentarsi così assiduamente e che siano “passati oltre” nella ricerca di amicizie importanti.

Se per adesso Gabriel Garko tenta di mantenere il massimo riserbo sulle sue nuove “amicizie particolari”, Gabriele Rossi non è stato altrettanto bravo a eludere l’attenzione della stampa.

L’attore si è fatto beccato dai paparazzi di Chi mentre scambiava effusioni con un personaggio di una certa rilevanza politica nel momento storico attuale. Rocco Casalino infatti è il portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, colui che cioè cura la comunicazione del premier in ogni sua forma.

Dopo essere partito come concorrente di reality ed essersi fatto notare durante la prima, storica edizione del Grande Fratello, Rocco Casalino ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo, ma pare che abbia deciso di fare una piccola marcia indietro dopo aver conosciuto Gabriele Rossi.

Gabriele Rossi e Rocco Casalino: baci a Roma sotto le stelle

I fotografi di Chi li hanno beccati durante una passeggiata nel centro di Roma, dopo una romantica cena a lume di candela, almeno stando a quanto riporta il settimanale di Alfonso Signorini.

L’attore e ballerino oggi ha trentadue anni ed è 16 anni più giovane di Rocco Casalino, quarantottenne. Pare comunque che la differenza d’età non si faccia sentire più di tanto e i due hanno dimostrato di avere una grande sintonia.

Tra l’altro, i due hanno in comune un’esperienza altamente significativa, cioè la partecipazione al Grande Fratello: Rocco è stato uno dei capostipiti assoluti del format, mentre Gabriele Rossi ha conosciuto la notorietà presso il grande pubblico grazie alla partecipazione del 2016, durante il quale si classificò secondo. Tra l’altro Marina La Rosa, compagna d’avventura di Rocco, ha affermato che l’attuale portavoce del Presidente Conte vorrebbe mettere nel dimenticatoio la sua esperienza al Grande Fratello, ma pare che sia impossibile “depennarla” dal suo curriculum.

Se Gabriele Rossi deve aver messo da parte l’amicizia con Gabriel Garko, sappiamo che di certo Rocco Casalino ha interrotto la relazione con il suo compagno cubano José Carlos Alvarez, coinvolto tra l’altro in un’indagine dell’Ufficio anti – riciclaggio per alcune transizioni economiche effettuate verso siti di trading on line.

Nel momento in cui il giornale di Alfonso Signorini ha sganciato una vera e propria bomba di gossip, in molti sono corsi a tenere sotto controllo il profilo Instagram di Gabriel Garko e non hanno dovuto attendere a lungo.

Proprio nelle ore in cui si diffondeva la notizia del presunto bacio tra Gabriele Rossi e Rocco Casalino, Gabriel Garko pubblicava un selfie con una didascalia molto enigmatica, che qualcuno ha voluto leggere (giustamente) come un messaggio in codice per il suo (ex?) amico speciale.

Tra l’altro, senza nemmeno indagare con troppa attenzione, è facile notare quell’interessantissimo hashtag #single che mette molto bene in chiaro la situazione sentimentale di Gabriel Garko, il quale attualmente sembra essere senza “amici speciali”, nonostante il fatto che l’attore porti costantemente una fede al dito.