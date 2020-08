GF Vip, Patrizia De Blanck confermata: spunta il figlio della Parietti

Patrizia De Blanck ha confermato di essere nel cast del GF Vip di Alfonso Signorini. Tra i concorrenti è spuntato anche il nome del figlio di Alba Parietti.

Nelle scorse settimane si è a lungo parlato della possibile partecipazione di Patrizia De Blanck nella quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Durante la giornata di ieri, però, la nobile, durante la sua partecipazione ad un evento, si è sbilanciata in merito alla sua presenza nel reality show di successo di canale 5. Che cosa ha rivelato?

Patrizia De Blanck ha confermato di essere nel cast del GF Vip, anche se ha chiesto a Signorini una cifra da capogiro, ma non solo. L’opinionista di Barbara d’Urso ha anche aggiunto che oltre a lei prenderanno parte al programma anche Elisabetta Gregoraci e Gabriel Garko.

Con il passare del tempo, come facilmente immaginabile, il cast inizia a prendere sempre di più forma. Oltre a loro tre, il portale di Trash Italiano ha ufficializzato anche la presenza di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti.

Gabriel Garko smentisce la sua presenza nel cast del GF Vip di Signorini

Gabriel Garko, dopo che Patrizia De Blanck ha confermato la sua presenza nel cast del GF Vip di Alfonso Signorini, ci ha tenuto a smentire tale notizia attraverso il portale Giornalettismo.

Il portale, infatti, rivela che il bell’attore non prenderà parte al reality show di canale 5 in quanto impegnato in progetti che nulla avrebbero a che fare con il piccolo schermo degli italiani.

Sembra invece essere confermata la presenza di Elisabetta Gregoraci e quella di Flavia Vento, ma la macchina del Grande Fratello Vip è attiva 24 ore su 24 per garantire al pubblico di canale 5 il miglior cast che possa mai desiderare. Alfonso Signorini, in più di un’occasione, ha rivelato che sarà addirittura migliore di quello presentato durante la passata edizione, che si è rivelata essere un vero e proprio successo.

Chi invece di prendere parte al reality non ne vuole proprio sapere è Nina Moric, che ha smentito la sua presenza nel cast di Signorini. Francesco Oppini, almeno per il momento, non ha ancora commentato l’indiscrezione che lo vedrebbe nella casa del GF Vip.