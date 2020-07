Nina Moric: “Grande Fratello VIP? No grazie, mi devo disintossicare”

Nina Moric ha ricevuto l’invito ufficiale al Grande Fratello VIP ma la modella croata ha deciso di rifiutare la proposta di Re Alfonso. Quali sono le sue motivazioni?

Nina Moric è stata al centro di moltissima cronaca rosa negli ultimi mesi. Ad appassionare la stampa e soprattutto i telespettatori è stata la fine della storia d’amore con Luigi Mario Favoloso e gli strascichi apparentemente infiniti che hanno coinvolto anche Elena Morali, attuale fidanzata di Favoloso, e la madre di quest’ultimo.

La Moric sembra decisa a lasciarsi tutto alle spalle dopo un periodo di sovraesposizione che da un certo punto in poi la modella ha cominciato a trovare tossica.

Questa nuova fase nella sua vita, che vede anche la nascita di un nuovo amore, è stata segnata anche da una decisione molto drastica che, forse, la Nina di appena qualche mese fa non avrebbe preso.

Nina Moric ha infatti ricevuto la proposta di entrare nella Casa del Grande Fratello VIP per la prossima edizione. Nel corso di un’intervista a Nuovo TV, la modella ha spiegato le motivazioni del suo rifiuto.

Nina Moric: “Il Grande Fratello VIP è divertente, ma non lo farò”

Il fatto di aver rifiutato di partecipare al reality non significa che Nina Moric abbia completamente voltato le spalle a Canale 5 e ai suoi programmi di maggior successo.

La modella ha deciso semplicemente di non esporsi alle dinamiche che si sviluppano nella casa e che la Moric conosce benissimo anche senza aver mai fatto parte ufficialmente del cast del Grande Fratello.

La storia d’amore tra lei e Luigi Mario Favoloso è diventata particolarmente famosa, infatti, nel momento in cui Luigi è stato scelto da Barbara D’Urso per l’edizione del Grande Fratello VIP 15. Durante la permanenza di Luigi nella casa la Moric decise di lasciarlo e successivamente i due si riappacificarono, tanto che Favoloso decise addirittura di lasciare la casa con lei, dopo che la Moric aveva partecipato a una diretta serale dello show come ospite.

In quel periodo la Moric sperimentò le dinamiche di dicerie e intrighi che hanno fatto la fortuna del format nel corso degli ultimi vent’anni ma ha anche sofferto moltissimo per tutto quello che si è generato dopo la partecipazione di Favoloso al Grande Fratello.

Per questo motivo, la modella sembra essere decisa a tenere la sua vita separata dal reality, almeno per il momento. “Vuoi o non vuoi stando dentro a quelle mura si parla di gossip e si creano certe situazioni dalle quali mi devo disintossicare. Premetto che questo reality è molto divertente e che lo guarderò sicuramente, però non mi sento di partecipare perché ormai ho già dato con la mia vita privata”.

Su questo punto non si può affatto dare torto alla Moric, la quale è stata sotto l’occhio indagatore della stampa per tantissimi anni, a partire dal momento in cui cominciò la storia d’amore con Fabrizio Corona senza dimenticare la lunghissima battaglia legale per l’affidamento di Carlos, il figlio nato proprio dal matrimonio con l’ex re dei paparazzi.

In realtà la verità sembra essere un po’ diversa: da una parte Nina dice di voler tenere sotto controllo la propria vita privata, dall’altra non smette di condividere foto romantiche con il suo nuovo amore Vincenzo, il quale sembra essere esterno al mondo dello spettacolo ma che abbia cominciato ad accettare l’idea di essere il protagonista delle storie e delle foto che Nina mette su Instagram.