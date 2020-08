Gabriel Garko sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 5 che partirà il 14 settembre? L’attore rompe il silenzio e parla di fake news.

Gabriel Garko sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 5? Il reality show tornerà in onda su canale 5 il 14 settembre. Il conduttore, per la seconda edizione consecutiva, sarà Alfonso Signorini che starebbe mettendo su un cast di livello. Nelle ultime ore, al reality è stato accostato anche il nome di Gabriel Garko come probabile concorrente. A smentire tutto, però, è stato lo stesso attore con un post su Instagram.

Gabriel Garko smentisce la partecipazione al Grande Fratello Vip 5

Attore amatissimo dal pubblico italiano, i rumors sulla presenza di Gabriel Garko nella casa del Grande Fratello Vip 5 avevano già scatenato l’entusiasmo dei fans. Tuttavia, a smentire tutto sui social è stato lo stesso Garko che, su Instagram, ha scritto: “Non ho capito bene cosa sia successo. – ha esordito Gabriel – ma scrivo queste righe per smentire la mia partecipazione al Gf Vip… bacioni”.

Alfonso Signorini, dunque, non potrà contare sulla presenza di Garko nel cast della quinta edizione del Grande Fratello vip. Finora, i nomi dei concorrenti che, a settembre, potrebbero varcare la famosa porta rossa sono: Patrizia De Blanck di cui è stato svelato il cachet, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti.

Tuttavia, per conoscere i nomi ufficiali si dovrà aspettare almeno l’inizio di settembre. Per quanto riguarda gli opinionisti, infine, oltre a Pupo, non si conosce ancora il nome della donna che dovrebbe affiancarlo in questo ruolo. Dopo Wanda Nara, secondo un’indiscrezione esclusiva risporta da Blogo, tuttavia, insieme ad Alfonso Signorini e Pupo potrebbe esserci Elettra Lamborghini, attualmente impegnata con la musica e i preparativi del suo matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Fake news….. #gabrielgarko #actors #fakenews #grandefratellovip Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official) in data: 8 Ago 2020 alle ore 6:22 PDT

La Lamborghini, dunque, che si sposerà a settembre, dopo essere stata giudice di The voice of Italy, accetterà di essere opinionista del reality?