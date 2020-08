Francesco Sole e Giulia Cavaglià, il gesto non lascia dubbi: è finita?

Francesco Sole e Giulia Cavaglià si sono lasciati? Un gesto dello scrittore, e diverse segnalazioni, non sembrano lasciare dubbi.

Francesco Sole aveva trovato l’amore al fianco dell’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià. Da qualche tempo, però, sembra che i due abbiano deciso di interrompere la loro relazione. In quanto è da diverso tempo che non appaiono insieme sui rispettivi profili social e, considerando che la loro vita lavorativa si basa principalmente sull’utilizzo di piattaforme digitali, risulta abbastanza improbabile che da tempo non si mostrino insieme e sembrerebbe anche che lei abbia smesso di seguirlo su Instagram.

Nelle scorse ore, però, un gesto di Francesco sembrerebbe aver confermato i timori dei suoi fedeli sostenitori in merito alla triste conclusione che avrebbe preso la loro relazione. Che cosa ha fatto? Nelle sue stories ha caricato una frase che lascia poco spazio all’immaginazione ed è la seguente: “Ciò che trascuri diventa di qualcun altro”.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià si sono lasciati? Gli indizi social e questo gesto sembrano non lasciare dubbi, mentre i due non hanno ancora commentato tale indiscrezione.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole si sono lasciati? La segnalazione

A confermare la rottura tra Francesco Sole e Giulia Cavaglià ci ha pensato anche una segnalazione dell’influencer Amedeo Venza, che ha rivelato che una fonte vicina alla coppia gli ha comunicato che la loro relazione non prosegue a gonfie vele da diverso tempo e che non avrebbero fatto altro che discutere.

“Un amico della coppia mi fa sapere che c’è stata una lite furibonda tra Francesco e Giulia” ha esordito l’influencer sulla coppia, che è stata esclusa da Temptation Island. “I due ultimamente andavano sempre meno d’accordo” ha aggiornato Venza. “Siete pronti ad un altro libro?“

Francesco Sole, inoltre, non fa altro che pubblicare strane frasi che sembrerebbero essere rivolte proprio a Giulia Cavaglià che sui social sembra comportarsi nella stessa maniera di sempre, come se nulla fosse mai successo. I due hanno realmente deciso di separare le proprie strade oppure hanno semplicemente scelto di prendersi un periodo di riflessione, visto che insieme non appaiono da qualche settimana?