Uomini e Donne, Enzo Capo stroncato: “A 50 anni fa certe cose”

Enzo Capo, dopo la sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, è stato stroncato da alcuni ex protagonisti del programma.

Enzo Capo durante la sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne ha iniziato una relazione con Pamela Barretta. I due, dopo qualche mese insieme, hanno deciso di separare le loro strade in quanto le incomprensioni caratteriali non facevano altro che aumentare ogni giorno di più e l’eccessiva gelosia di entrambi non faceva altro che allontanarli.

Recentemente intervistati dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, Caterina Corradino e Biagio Buonomo, ex protagonisti del programma, hanno stroncato l’atteggiamento del cavaliere accusandolo di essersi comportato in maniera piuttosto immatura nei confronti di Pamela dopo la loro rottura.

“Premetto che non ho intenzione di prendere le difese di Pamela” ha esordito Biagio, che è amico della dama, che di recente ha scoperto l’identità del suo stalker. “Ma sono del parere che lui non si sia comportato in maniera molto corretta” ha aggiunto.

“Andiamo, a 50 anni non mi metto a fare certi giochini sui social” ha concluso l’ex cavaliere. “Ammetto di essere un po’ troppo rigido, ma credo che una persona debba partecipare al programma con l’unico scopo di trovare l’amore e non per altri fini” ha aggiunto, facendo intendere che Enzo più che a trovare l’amore fosse interessato ad altro.

Biago Buonomo e Caterina Corradino di Uomini e Donne hanno stroncato l’atteggiamento di Enzo Capo, ammettendo anche di non aver mai pensato che lui potesse essere quello giusto per Pamela Barretta.

Caterina Corradino e Biagio Buonomo difendono Pamela dopo Uomini e Donne

Caterina Corradino, come anticipato, ha ammesso che pur non avendo frequentato molto Enzo Capo di Uomini e Donne, non ha mai ritenuto che lui potesse essere quello giusto per Pamela Barretta del Trono Over e, con il senno di poi, sembrerebbe non essersi sbagliata visto come è terminata la loro relazione.

“Ammetto di non averlo mai conosciuto bene” ha esordito Caterina. “Ma il mio sesto senso di donna, e il senso di protezione nei confronti di un’amica, mi hanno sempre portato a dirle che per lei non era quello giusto” ha concluso la compagna di Biagio Buonomo.

Enzo Capo e Pamela Barretta, che non fanno altro che lanciarsi frecciate sui social, sembrano aver interrotto ogni rapporto. Della loro storia, purtroppo, non sembrano più avere un buon ricordo.

Enzo Capo replicherà di fronte alle aspre critiche ricevute da Biagio e Caterina del Trono Over?