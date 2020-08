Uomini e Donne: Roberta Di Padua svela in che rapporti è con Armando

Roberta di Padua, dopo l’esperienza al Trono Over di Uomini e Donne, ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Armando Incarnato.

Roberta Di Padua è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. Durante il corso della sua permanenza nel programma, la dama ha più volte discusso, in maniera anche piuttosto accesa, con il cavaliere Armando Incarnato. I due, per un breve periodo, si sono anche frequentati, ma la loro conoscenza è durata meno del previsto.

Il pubblico del piccolo schermo però è curioso di sapere dopo le loro accese discussioni e una conoscenza finita prima ancora di iniziare, in che rapporti sono, visto che Incarnato è tra i cavalieri più chiacchierati del programma. Intervistata dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, la dama ci ha tenuto a chiarire che tra lei e Armando ogni dissapore è stato chiarito e che le loro passate discussioni sono state anche frutto di un forte periodo di stress e non soltanto dalle dinamiche del programma.

“Io e Armando abbiamo chiarito ogni cosa e posso assicurarvi che al momento i nostri rapporti sono abbastanza buoni, c’è un’amicizia” ha rivelato Roberta Di Padua su Armando Incarnato, che di recente ha svelato un retroscena su Maria De Filippi. “A volte bisogna capire che le discussioni in studio non avvengono soltanto a causa delle dinamiche del programma, ma anche perché magari si è molto stressati” ha spiegato la dama del Trono Over di Uomini e Donne. “Ritengo che lui sia un uomo davvero molto dolce, una persona attenta. Un padre presenta e sopratutto un uomo molto bello” ha concluso.

La Di Padua, oltre che a rivelare al pubblico in che rapporti è con Armando, si è anche sbilanciata in merito all’uomo che vorrebbe al suo fianco, visto che purtroppo all’interno del programma non ha ancora trovato colui con cui costruire una solida relazione. Roberta ha le idee chiare e vorrebbe al suo fianco un uomo che sia già padre, in modo tale da capire determinate dinamiche della sua vita, visto che ha anche lei un figlio.

“Non vi nascondo che al mio fianco mi piacerebbe avere un uomo maturo” ha ammesso Roberta. “Mi piacerebbe che fosse padre così da capire le mie responsabilità e tutte quelle che comportano nell’avere un figlio” ha aggiunto. “Con i relativi impegni ed esigenze”.

Roberta Di Padua di Uomini e Donne svela un retroscena sul suo passato

Roberta Di Padua, durante il corso dell’intervista, si è anche dilettata a raccontare un inedito retroscena sulla sua vita. Retroscena che il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne non è ancora a conoscenza. Quale? Roberta, molti anni prima di approdare all’interno del programma di successo di Maria De Filippi su canale 5, aveva provato a farsi carriera nell’ambito militare, ma dopo un anno ha deciso di mollare tutto e di ritornare alla vita di sempre, quella che in parte tutti conosciamo.

“I miei genitori non erano favorevoli, ma io sono andata contro la loro volontà e ho vinto il concorso per arruolarmi all’interno dell’esercito” ha ammesso la dama. “Ho superato tutte le visite di controllo e mi sono sottoposta anche all’addestramento, lo feci ad Ascoli dove si trova il primo centro di addestramento in Italia” ha raccontato Roberta. “Dopo aver superato le varie selezioni, mi fu assegnata Solbiate Olona come destinazione e ho trascorso lì qualche tempo” ha aggiunto.

Roberta Di Padua di Uomini e Donne ci ha tenuto a sottolineare quanto questo stile di vita fosse piuttosto duro. Tanto da spingerla a capire che non era quello che avrebbe voluto a lungo termine per la sua vita, ma nonostante ciò rifarebbe tutto da capo perché è stata un’esperienza molto importante che l’ha aiutata a comprendere determinate cose.

“Nell’ambiente militare non c’è alcuna differenza tra uomini e donne. Non fanno distinzioni e gli allenamenti sono duri per entrambi, le donne non hanno un trattamento di favore, tutt’altro” ha ammesso la dama del Trono Over, che non molto tempo fa si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram.

“Gli allenamenti sono duri e ho compreso che dopo di tutto non era uno stile di vita che avrei voluto per me per un periodo a lungo termine” ha concluso Roberta. “Ma nonostante tutto non mi sono mai pentita di questa scelta”.

Roberta di Uomini e Donne, in questa nuova intervista, ha rivelato al pubblico del Trono Over alcuni aspetti della sua vita che il pubblico non immaginava lontanamente.