Alessia Marcuzzi senza parole su Instagram: “Lo faccio per questo”

Alessia Marcuzzi è rimasta senza parole su Instagram a causa di un gesto inaspettato di un suo fan. La conduttrice si è commossa come non mai.

Alessia Marcuzzi, dopo essere stata al centro della cronaca rosa per il suo presunto flirt con Stefano De Martino, è tornata a far parlare di sé al popolo della rete, ma questa volta per una notizia che con il gossip c’entra poco e niente. Che cosa è successo?

La conduttrice ha ricevuto una lettera da un suo fan che ha voluto ringraziarla per tenergli sempre compagnia e per strappargli un sorriso grazie ai programmi che da anni conduce. L’ammiratore, oltre ad inviarle una bellissima lettera in cui elogia il suo lavoro, ha voluto inviarle il berretto che lui ha indossato durante il suo lavoro. Lavoro che lo costringe a trascorrere molto tempo in mare.

Alessia Marcuzzi si è commossa su Instagram, contenta che il suo lavoro possa strappare un sorriso al pubblico che la guarda. La conduttrice, che di recente ha pubblicato una dedica di sua figlia, ci ha tenuto a condividere con i suoi fedeli sostenitori questo momenti, ringraziando personalmente il fan in questione.

Alessia Marcuzzi commossa dalla lettera di un fan: le sue parole

Alessia Marcuzzi, come anticipato, ci ha tenuto a condividere con i suoi fan il regalo e la lettera ricevuta dal suo ammiratore, ringraziandolo per il gesto che l’ha profondamente colpita.

Alessia ha confidato ai suoi fedeli sostenitori che è proprio per questo motivo che lei è contenta di svolgere una professione come la sua, in quanto le permette di poter strappare sorrisi al pubblico che la segue e l’apprezza per la trasmissioni che da anni conduce sul piccolo schermo.

“Questo è il sorriso che tu hai regalato a me” ha esordito Alessia Marcuzzi su Instagram, che di recente ha perso la calma contro gli haters. “Le tue parole mi aiutano a realizzare ancora di più quanto sia bello svolgere un lavoro come il mio” ha riflettuto la conduttrice. “Perché mi permette di regalare sorrisi e di poter alleggerire una giornata che non è andata come sperato”.

Visualizza questo post su Instagram E’ tutto un equilibrio sopra la follia…sopra follia #sally #vasco Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 30 Lug 2020 alle ore 1:46 PDT

Alessio, questo è il nome del fan in questione, ha sicuramente regalato un momento speciale ad Alessia Marcuzzi, che dopo essere stata travolta dal gossip aveva bisogno di un incoraggiamento del genere da parte dei suoi fan.