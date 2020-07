Alessia Marcuzzi contro gli haters: “Queste sono le mie gambe storte”

Alessia Marcuzzi ha pubblicato una foto in cui si vedono di lei solo le gambe (storte): fa comunque il pieno di like!

Alessia Marcuzzi mette in mostra i suoi difetti e si prende in giro da sola, riferendo le parole del marito. Il tema? Le gambe chilometriche che l’hanno resa famosa nel corso dei decenni rendendola protagonista di un’infinità di calendari e foto bollenti.

Il marito di Alessia ha sempre sostenuto però che le gambe della presentatrice non siano poi tutto questo gran che e che le sono state “montate al contrario” dal destino, che ha invertito le tibie di Alessia.

Ma cos’è tutto questo desiderio delle bellissime dei social di mettere in mostra i propri difetti? Come al solito il trend è stato lanciato da Chiara Ferragni e la Marcuzzi ha seguito l’onda.

Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni, le gambe e la bodypositivity

Negli ultimi giorni Alessia Marcuzzi è stata presa di mira dagli haters, che hanno criticato pesantemente alcune delle fotografie che la presentatrice ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale.

La Marcuzzi ha infatti postato una foto delle proprie gambe (e della parte inferiore del proprio bikini) mentre era stesa a prendere il sole, con le gambe aperte.

Molte follower hanno trovato la fotografia non solo senza senso, ma anche piuttosto volgare. Hanno inoltre ricordato ad Alessia che è una madre e che dovrebbe smettere di dare di se stessa un’immagine così sensuale attraverso i social.

Alessia ha scelto semplicemente di ignorare i commenti e le critiche e, appena qualche giorno dopo l’episodio, ha deciso di mettere di nuovo in mostra le gambe.

Il tono della fotografia e anche del messaggio veicolato dal post, però, sono stati profondamente differenti dal solito. Alessia ha infatti postato una fotografia che la immortala al lago, di spalle, con un maglione oversize che le copre completamente il busto scoprendo soltanto le lunghissime gambe. Proprio quelle gambe che il marito di Alessia prende amorevolmente in giro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 29 Lug 2020 alle ore 1:57 PDT

“Vi anticipo: sono molto storte, lo so” ha scritto Alessia per accompagnare lo scatto. “Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite…avete presente?

Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra.

Ma io le scopro comunque.

E cammino fiera. ”

La reazione del pubblico social al “nuovo corso” delle fotografie di Alessia è stata assolutamente positiva. Alessia ha fatto il pieno di like e di commenti positivi per la sua presa di posizione a favore della body positivity.

Sembra che quest’ultimo sia un trend che sta diffondendosi a macchia d’olio sui social con l’arrivo dell’estate. Qualche giorno fa infatti Chiara Ferragni ha deciso di mettere in bella mostra su Instagram la propria (pochissima) cellulite rincuorando le sue follower: la cellulite ce l’hanno tutte!

Non è la prima volta che la Marcuzzi “segue” le orme della Ferri: qualche mese fa i follower hanno fatto malignamente notare che Alessia aveva deciso di farsi un tatuaggio identico a quello di Chiara Ferragni, anche se in un punto e con motivazioni completamente differenti.

Mentre i social cercavano di aizzare la rivalità tra le due bionde, la Ferragni stroncava sul nascere qualsiasi possibilità di incomprensione con Alessia, scrivendo un commento adorabile sotto la fotografia del tattoo della Marcuzzi: “Ti sta d’incanto”.

Stavolta però sembra un po’ più difficile pensare che sia solo un caso il fatto che Alessia abbia scritto nello stesso periodo di Chiara un post sullo stesso argomento: forse stavolta Chiara storcerà il naso.