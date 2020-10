Oggi è un sex symbol, un apprezzatissimo attore di Hollywood, un testimonial d’eccezione per un marchio italiano e un ex fidanzato (molto ingombrante) di un’italiana che oggi vive negli States. Chi è questo bambino?



Capelli a scodella, occhiali con la montatura poligonale e i vetri color ambra. Maglioncino a collo alto e capelli a scodella come la maggior parte dei suoi coetanei: questo bambino avrebbe potuto essere un qualsiasi bimbo statunitense degli anni Settanta, ma era destinato a diventare una stella di prima grandezza del panorama cinematografico Hollywoodiano e a conquistare donne bellissime.

Un sex symbol di Hollywood innamorato dell’Italia

Appena qualche anno prima il bimbo con i capelli a scodella sorrideva aspettando che i denti crescessero a riempirgli il sorriso.

È nato nel 1961 nel Kentucky. Da giovane sua madre ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza mentre suo padre, presentatore televisivo, gli ha trasmesso l’abilità di stare con naturalezza davanti alle telecamere.

Dopo aver fatto lavori di ogni tipo (venditore di abiti da uomo, di sigari e di polizze assicurative), riuscì a ottenere le prime parti come attore. La consacrazione arrivò nel momento in cui fu inserito nel cast di una famosissima serie televisiva che ha aperto la strada a moltissime serie che narrano la vita degli ospedali: E.R. – Medici in Prima Linea.

Sostenendo la parte dal 1994 al 1999 divenne famoso in tutto il mondo conquistandosi la fama di sex symbol.

Nel 1997 fu scelto per interpretare il ruolo di Batman nel film considerato “il più brutto mai girato sull’uomo pipistrello”, per la regia di Joel Schumacher.

Nel 2005 ottiene l’Oscar come attore non protagonista nel film Syriana.

Dal 1998 al 2011 ha vissuto in compagnia di un maiale domestico pesante la bellezza di 130 chili, di nome Max. L’attore è molto grato a Max, che andò a svegliarlo appena prima di un terremoto, permettendogli di mettere in salvo.

Per moltissimo tempo è stato considerato uno degli scapoli d’oro più belli d’America: questa fama era dovuta al fatto che, dopo la brutta fine del suo primo matrimonio, l’attore aveva giurato che non si sarebbe più risposato.

A fargli cambiare idea la bellissima Amal Alamuddin, con la quale l’attore ha preso parte anche al Royal Wedding di Harry e Meghan.

Avete capito chi è?

In Italia George Clooney è diventato famoso per due motivi: aver frequentato dal 2009 al 2011 l’ex Velina Elisabetta Canalis e per essere così innamorato del nostro paese da averlo scelto per celebrare le sue seconde nozze.

L’attore e l’avvocato che sarebbe diventata sua moglie si sono scambiate le promesse davanti al sindaco di Venezia e trascorrono regolarmente le loro vacanze in una famosa villa che Clooney possiede sul Lago di Como.

Proprio a causa del suo legame con l’Italia, Clooney è stato scelto come testimonial d’eccezione per un noto marchio di caffè.