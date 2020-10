Adriana Volpe è tornata davvero single? L’annuncio è arrivato da un guru della cronaca rosa e spiegherebbe molte cose.

Non compaiono più insieme sui social da quando Adriana è uscita dalla casa del Grande Fratello VIP, cioè nel mezzo dello scorso lockdown.

All’interno della casa Adriana e Andrea Denver si erano avvicinati un po’ troppo, tanto da far diventare terribilmente geloso Roberto Parli il quale, come ha spiegato la stessa Adriana, ha quasi stentato a riconoscere sua moglie durante la partecipazione al reality show.

Anche se è uscita dalla casa con l’intenzione di stare vicina al marito, che in quel periodo aveva subito un gravissimo lutto, sembra che Adriana non sia riuscita a far tornare di nuovo insieme i pezzi del suo matrimonio.

A rendere le cose ancora più complicate il fatto che Roberto a Adriana abbiano dovuto trascorrere molti mesi separati a causa dei loro impegni lavorativi: Parli gestisce i suoi affari in Svizzera mentre Adriana è tornata a vivere a Roma dopo aver cominciato la conduzione di Ogni Mattina, lo show che conduce su TV8 (anche se con risultati un po’ deludenti).

Le cose sono degenerate completamente nelle ultime settimane oppure il matrimonio è finito da tempo e i due hanno deciso di non renderlo noto subito per timore delle ripercussioni mediatiche?

Adriana Volpe è di nuovo single: ma da quanto tempo?

L’ultima foto di Adriana e Roberto insieme risale a mesi e mesi fa, precisamente al momento in cui i due si incontrarono all’interno della casa del Grande Fratello VIP. All’epoca gli autori fecero entrare Parli nella casa per dar modo ai due sposi di chiarirsi in merito alle fotografie “piccanti” che nei giorni precedenti erano girate sui giornali e che ritraevano Roberto in compagnia di una ragazza alla quale “sussurrava” qualcosa all’orecchio.

Dopo quell’incontro sembrò che i due si fossero ritrovati ma, successivamente, le cosa non andarono come sperato.

Dopo aver difeso sua moglie dalle accuse di aver flirtato eccessivamente con Denver, è sembrato che nel corso della scorsa estate l’imprenditore avesse voluto prendersi la rivincita sulla bella moglie, prendendosi qualche libertà in più durante le vacanze in compagnia della figlia Gisele.

Tra l’altro proprio la scorsa estate, e per la precisione sul finire di Giugno, i follower di Parli avevano cominciato a stuzzicare l’imprenditore per ottenere da lui qualche informazione aggiuntiva sullo stato della sua relazione con Adriana Volpe. In particolare i follower decisero di chiedere perché Gisele era sempre con lui e mai con la madre. Parli, con una risposta da 10 e lode, si limitò a rispondere: “Girate la domanda a lei”. Fu evidente, da quel punto in poi, che i due fossero ai ferri corti e che si sarebbero voluti molti sforzi per tornare all’armonia di una volta.

Dopo il periodo estivo la famiglia si è nuovamente redistribuita: mentre Gisele è tornata a Roma con la madre, per cominciare a seguire la scuola, Roberto è rimasto in Svizzera. Tra l’altro Adriana ha dovuto barcamenarsi tra il lavoro e la didattica a distanza di Gisele, che ha avuto qualche difficoltà in passato a seguire le lezioni on line. Tra l’altro proprio davanti alla piccola Gisele non troppi giorni fa i due erano esplosi in una violenta lite.

Proprio a questo punto della storia arriva il recentissimo scoop di Chi. Il settimanale di Alfonso Signorini ha riportato nel suo ultimo numero che la bella Adriana Volpe è tornata di nuovo single e che quindi le voci sulla fine del suo matrimonio sono ormai definitivamente confermate. Forse proprio il fatto che è tornata a essere una donna libera la Volpe si è scatenata recentemente in una lunga serie di divertenti doppi sensi.

