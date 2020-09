La crisi con Roberto Parli? Adriana Volpe glissa: forse è un indizio

Adriana Volpe e Roberto Parli sono di nuovo in crisi? La presentatrice cerca di evitare l’argomento, ma non basta.

In formissima e alle prese con un programma tutto nuovo che ha rappresentato una delle più importanti sfide della sua carriera.

Adriana Volpe si potrebbe godere un vero e proprio momento di grazia se non fosse per le voci sulla sua crisi con Roberto Parli che da mesi ancora non si placano.

I due, che erano sempre apparsi estremamente innamorati l’uno dell’altra, hanno attraversato un momento davvero difficile durante la partecipazione di Adriana al Grande Fratello VIP.

Durante la permanenza nella casa, infatti, Adriana aveva legato con Andrea Denver e moltissimi telespettatori (nonché molti amanti del gossip) avevano cominciato a sperare che il rapporto tra i due si trasformasse in qualcosa di più.

Naturalmente queste insinuazioni non hanno fatto bene al matrimonio di Adriana e Roberto, il quale ha scoperto di avere una moglie diversa da quella che aveva sempre conosciuto. Oggi i due pagano ancora le conseguenze di quella situazione?

Adriana Volpe e la domanda “indiscreta” sulla crisi con Roberto Parli

Nella Casa più spiata d’Italia Adriana è apparsa più spigliata e più sensuale che mai, per la prima volta davvero disposta a mettersi in gioco. Parli ha fatto letteralmente di tutto per mettere a tacere le voci sulla loro crisi matrimoniale ma, nel corso dei mesi, i rumors non si sono mai spenti del tutto.

Ad alimentare le voci di una crisi è anche il fatto che da mesi sui profili social di entrambi mancano foto di coppia e che praticamente mai i due coniugi fanno riferimento l’uno all’altra nei propri post.

Inoltre, nel corso degli scorsi mesi, si è avuta l’impressione che Roberto Parli abbia voluto in tutti i modi prendersi una rivincita sulla moglie, facendosi riprendere abbracciato a una giovanissima cantante sudamericana mentre era in uno stato di visibile alterazione (probabilmente era ubriaco).

Di certo non è il comportamento che ci si aspetterebbe da un uomo innamorato di sua moglie e che voglia evitare in ogni modo di apparire inopportuno agli occhi di chi lo segue sui social.

Fatte queste premesse, e considerando il fatto che Adriana ha lavorato per tutta l’estate al suo programma, con poco tempo a disposizione da dedicare alla famiglia, si poteva ragionevolmente pensare che tra lei e il marito ci fosse di nuovo aria di crisi.

A indagare sulla questione ha provato il giornalista di Visto, il settimanale a cui Adriana ha recentemente rilasciato un’intervista. Alla domanda diretta sulla situazione attuale del suo matrimonio, la conduttrice ha dimostrato di essere abile abbastanza da cambiare argomento: “Diciamo che in questo momento della mia vita sto gestendo una bellissima trasmissione giornalistica e per una volta sto dall’altra parte della barricata. Mi godo il privilegio di parlare dei fatti degli altri, senza dover parlare dei miei”.

Questa risposta naturalmente non ha sopito le voci sua un’effettiva crisi amorosa tra Adriana Volpe e Roberto Parli. Al contrario, il fatto che Adriana non abbia voluto smentirle nascondendosi dietro a un ingombrante “no comment”, non ha fatto che moltiplicare i dubbi in merito alla sua serenità familiare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 10 Ago 2020 alle ore 3:28 PDT

C’è da sottolineare però che, se del rapporto con Roberto non c’è alcuna traccia sui social di Adriana, quello con l’adorata figlia Gisele, che da poco ha compiuto nove anni, sembra più stretto che mai. Del resto, Gisele compare spessissimo anche nelle fotografie pubblicate sui social dal padre Roberto. A quanto pare, se l’amore con Adriana non è al massimo, l’affetto per Gisele non è assolutamente messo in discussione.