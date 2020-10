La mela è un frutto ricco di proprietà benefiche e particolarmente indicato a chi desidera perdere peso. Scopri perché e come inserirla nella tua alimentazione.

La mela è un frutto amato e conosciuto in tutto il mondo nonché uno tra quelli più sani in assoluto. Ricca di proprietà benefiche la mela, rientra anche tra i cibi che aiutano a perdere peso e a controllare la linea e tutto mentre si rivela utile all’organismo per tante altre ragioni.

Inserire la mela nella propria alimentazione consente, tra le altre cose, di fare il pieno di fibre, di saziarsi in fretta e di sentirsi energici a lungo. Scopriamo quindi tutte le sue incredibili proprietà e come questo frutto sia tra quelli da non farsi mancare mai in dispensa.

Mela: le proprietà che la rendono l’alimento perfetto per mantenersi in forma

Chi ha molto a cuore la linea, sa bene come la mela sia uno tra i frutti più consigliati sia per fare il pieno di energie che per mantenersi in forma senza eccessi. La sua consistenza croccante ed il sapore dolce ma con quel retrogusto frizzante ne fanno infatti un cibo più che adatto a declinarsi in diverse preparazione. Esattamente ciò che serve quando si cerca di mantenere uno stile di vita sano ed un’alimentazione ricca di gusto. Scopriamo quindi quali sono le proprietà che la rendono l’alimento perfetto per chi è a dieta.

Ha un forte potere saziante. Tra tutti i frutti, la mela è quella che sazia maggiormente. Ciò si deve all’apporto di fibre e alla sua consistenza. Inoltre è semplice da portare con se e pratica da mangiare sia come spuntino che a fine pasto. Esattamente ciò che serve per seguire una dieta che non sia rigida e che si mantenga golosa aiutando a perdere peso.

Regola l’intestino. Anche se per tanto tempo si è creduto erroneamente che la mela fosse astringente, si tratta in realtà di un frutto che regola l’intestino evitando eccessi sia in un senso che nell’altro. Inoltre svolge un azione detox che durante il dimagrimento si rivela particolarmente utile.

Regola gli zuccheri nel sangue. Grazie alla presenza della pectina e delle già citate fibre, la mela aiuta a regolare il livello di zuccheri nel sangue. Cosa che modera la messa in circolo dell’insulina avendo un buon impatto sul dimagrimento.

Placa la fame nervosa. Sgranocchiare una mela aiuta a placare la fame nervosa, e soddisfa il palato quando si ha bisogno di cibi dolci. Ciò aiuta ad evitare abbuffate e a mantenere sotto controllo la linea.

Combatte la ritensione idrica. La mela ha un potere diuretico che aiuta a sconfiggere la ritensione idrica. In questo modo si contrasta il gonfiore dovuto all’accumulo di liquidi e, al contempo, si favorisce la perdita di peso.

Com’è facile intuire, le proprietà della mela non si concludono qui. Se si pensa a quelle non strettamente collegate al peso ma comunque interessanti per la salute, ci sono infatti molte altre proprietà che non vanno sottovalutare. Ecco le più importanti:

Ha un effetto anti age

Contrasta l’insorgere del diabete

Contribuisce a mantenere bassi i livelli di colesterolo

Aiuta in caso di coliti

Allevia i dolori reumatici

Protegge dall’asma

Come inserire la mela all’interno della dieta

La mela è un alimento ricco di gusto e particolarmente utile in cucina. La si può infatti inserire sia in piatti salati che dolci, mangiandola cruda nelle insalate, cotta per addolcire alcuni contorni e, ovviamente, come ingrediente principale di torte e crostate. Si può inoltre bere sotto forma di succo e usarla all’interno di confetture deliziose. È quindi possibile consumarla praticamente in tutti i pasti della giornata come visibile negli esempi qui soto.

Colazione:



Yogurt greco senza zucchero con pezzetti di mela



Pancake con farina integrale e mela

Dolci realizzati con la mela

Spuntini:

Una mela (meglio se accompagnata da un quadratino di formaggio)

Due fette di mela con della crema di arachidi senza zucchero

Frullato a base di mela e yogurt

Pranzo e cena:

Mela a cubetti nell’insalata

Contorno a base di mele per accompagnare un secondo

Mela come frutto a fine pasto

Queste sono ovviamente solo alcune idee circa i tanti modi di usare la mela. Ovviamente, anche se la mela rientra tra gli alimenti che fanno perdere peso per poter dimagrire o mantenersi in forma è importante inserirla all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata.

Controindicazioni: Come tutti gli alimenti, anche la mela ha le sue controindicazioni. Per via della presenza di fruttosio è infatti da evitare in caso di problemi con questo zucchero.

Inoltre, pur essendo mediamente tollerata da tutti può infatti creare problemi a chi è sensibile ai FODMAPs, i carboidrati a catena corta che possono portare a crampi, gonfiori e problemi vari.