La pelle secca necessita di cure e delicatezza anche durante la skincare quotidiana. Le acque idratanti e tonici fai da te più indicati per regalare idratazione profonda all’epidermide.

Ogni giorno possiamo prenderci cura della pelle secca anche con piccoli gesti come quello della tonificazione che può diventare anche un metodo per idratare la pelle in modo semplice, piacevole ed efficace.

Gli ingredienti, le acque idratanti e i tonici fai da te più ricchi di sostanze naturali perfette per trattare la pelle secca e donare una sferzata di energia e tutta l’acqua di cui necessita per restare giovane e luminosa.

Pelle secca: perché e come utilizzare le acque idratanti e il tonico

Le acque idratanti e il tonico sono due prodotti che non dovrebbero mai mancare nella skincare routine della pelle secca, questo perché capaci di apportante idratazione in modo semplice, efficace e soprattutto molto piacevole.

Dopo aver deterso la pelle secca con la giusta beauty routine e prima dell’applicazione del trattamento, ecco che l’acqua idratante ed il tonico diventano un prodotto ‘must have’ che potranno addirittura essere utilizzati per essere vaporizzati sulla pelle del viso durante la giornata per donare nuova freschezza all’incarnato.

Il miglior modo per applicare l’acqua idratante o il tonico sulla pelle secca è quello di vaporizzarlo, mentre per la pelle grassa, l’esigenza di picchiettare il prodotto diventa primaria anche per portare via il sebo in eccesso, la pelle secca beneficerà di un ‘bagno idratante’ se vaporizzata con un acqua idratante o un tonico ricchi di sostanze naturali benefiche. Se poi, si tiene il prodotto in frigorifero, il potere tonificante diventa davvero ineguagliabile.

Basterà preparare il tonico o l’acqua idratante preferita e versarla in un contenitore spray per avere sempre questo elisir di bellezza a portata di mano.

Pelle secca: quali sono gli ingredienti idratanti e naturali che un tonico o un’acqua idratante dovrebbero contenere

Il tonico e l’acqua idratante indicati per la pelle secca, saranno ottimi se preparati a base di sostanze naturali che riescano a ripristinare il giusto grado di idratazione con una sola applicazione sulla pelle appena detersa.

Sono diverse le sostanze funzionali che possono essere inserite in un’acqua idratante o in un tonico, le principali sono:

acqua distillata

gel di aloe vera

camomilla

olio essenziale di rosa

olio essenziale di lavanda

olio essenziale di menta

olio di calendula

olio essenziale di arancio dolce

olio di argan

olio di jojoba

olio di mandorle dolci

olio di rosa mosqueta

olio di cocco

olio di avocado

olio di germe di grano

Tutte queste sostanze miscelate assieme in uno o più elementi, saranno il segreto del potere idratante e tonificante dell’acqua idratante e del tonico . Ogni prodotto, una volta preparato potrà essere conservato in frigorifero per al massimo tre giorni, se però ci si aggiunge del conservante naturale, reperibile facilmente anche on line, la durata del prodotto aumenterà notevolmente.

Pelle secca: le ricette fai da te per preparare un acqua idratante o un tonico

Abbiamo selezionato per voi dei video tutorial da seguire per la preparazione di acque idratanti per la pelle e tonici fai da te ottimi da utilizzare ogni giorno per ritrovare idratazione e un trattamento tonificante e anti età davvero eccellente.

Non vi resta che preparare l’ ‘essenza idratante’ preferita e vaporizzarla ogni giorno su viso e collo mattina e sera.