Ferilli, D’Amico e Ferraro dettano le regole fashion dell’autunno con abbinamenti di tendenza, capelli naturali e poco make-up.



Cos’hanno in comune Sabrina Ferilli, Ilaria D’Amico e Veronica Ferraro? Semplice, sono affermate donne italiane di spettacolo, rispettivamente attrice, conduttrice televisiva ed influencer, che questa settimana troviamo sulle cover di tre note riviste femminili.

Tre look per tre età diverse

Sabrina Ferilli, nell’intervista per Io Donna, posa scalza ed è più sensuale che mai nell’abito verde N°21 di Alessandro Dell’Acqua. Lo stesso stilista ha postato orgoglioso gli scatti dello shooting realizzato da Jork Weismann sul suo profilo Instagram. Nonostante la situazione pandemica in corso nel nostro Paese, con locali chiusi e movida bloccata per evitare un altro lockdown, non si deve rinunciare allo stile e, per ispirarsi alla solare romana, ci sono valide e più economiche alternative.

Sul sito Asos.com tra cui il vestito kimono midi a portafoglio verde smeraldo con pailettes Tfnc a soli 31,15 euro (scontato del 65%) ed Asos Edition con forma a dischetto. Su Yoox.com, in stile un po’ più bon ton, è disponibile un mini dress di Free People con fiocco nero in vita.

Ilaria D’Amico, nel servizio per F, indossa un fresco abito bianco asimmetrico di Genny e décolletée Jimmy Choo coordinate. Per copiare il suo look chic e naturale è possibile dare un’occhiata alla nuova collezione Imperial sul sito ufficiale del brand, fare un salto su Yoox dove ci sono abiti della stilista Sara Cavazza Facchini (Genny) a prezzi scontati o andare su Mytheresa.com dove il miniabito in jersey Maison Margiela è scontato del 40%.

I tacchi bianchi di Michael Kors a soli 114,99 euro su Zalando.it saranno perfetti per completare l’outfit.

Veronica Ferraro in copertina su Tu Style è casual nel total look Levi’s mentre passeggia nella sua Milano. Nel servizio è poi elegantissima ed al contempo fashionable in abito da sera fuchsia di Bec & Bridge (a 154 euro su Zalando.it) che cade morbido sottolineando la silhouette. Gli accessori indossati dalla famosa trentatreenne sono di Yun Yun Sun la cui capsule collection è acquistabile da oggi su Luisaviaroma.com.







Restando sul mood scintillante, sul sito accessorize.it si possono acquistare orecchini, collane e bracciali in offerta.



Se è vero che l’abito non fa il monaco è altresì vero che un po’ la donna la fa ed ispirarsi alle star è, il più delle volte, una scelta vincente.

Silvia Zanchi