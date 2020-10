Incidente al GF Vip 2020 dopo la diretta: paura per Adua Del Vesco. Sulla siciliana finisce una cassa di bottiglie di vetro.

Paura per Adua Del Vesco dopo la diretta della puntata del Grande Fratello Vip 2020 con Alfono Signorini. L’attrice siciliana si è ferita mentre si trovava in magazzino con Guenda Goria per prendere dell’acqua che, quest’anno, viene fornita ai concorrenti in bottiglie di vetro. La cassa, però, è caduta sul piede della siciliana che si è fatta male, soccorsa immediatamente dagli altri concorrenti della casa che hanno aiutato l’attrice mettendole subito del ghiaccio sul piede.

Incidente per Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020: “Mi fa molto male”

Attimi di panico nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo la diretta con Alfonso Signorini che ha gestito una puntata particolarmente difficile per il mancato ingresso dei tre nuovi concorrenti a causa di un caso sospetto di Covid. Dopo i saluti con il conduttore, i concorrenti si sono seduti a tavola per cenare. Guenda e Adua si sono recate in magazzino per prendere una cassa di bottiglie d’acqua che, tuttavia, è caduta sul piede della siciliana. Gli altri ragazzi hanno immediatamente raggiunto Adua portandole del ghiaccio e aiutandola e stendersi sul letto.

Chi, invece, è rimasta a tavola continuando a mangiare è stata la contessa Patrizia De Blanck il cui atteggiamento ha scatenato la dura reazione del popolo del web. Particolarmente preoccupati per Adua sono apparsi Dayane Mello, Massimiliano Morra e Stefania Orlando che sono rimasti con lei in camera da letto controllando la situazione del piede. Come fa sapere il portale Biccy.it, a notte fonda, la siciliana ha provato ad alzarsi lamentandosi, tuttavia, per il dolore.

A Rosalinda cade una cassa di bottiglie di vetro sul piede e in casa è un primo pronto soccorso generale per assicurarsi che stia bene. La Contessa invece manco a dirlo, continua serena ad ingozzarsi come un facocero. #Gfvip pic.twitter.com/IE7BpdGWcJ — NAPOⓢⓗLILLO (@AngeloNapolillo) October 27, 2020

Cosa ha visto Twitter: o dio Max che corre da Adua

Com’è andata davvero: Zelletta che corre col ghiaccio in mano ✈️⚰️#GFVIP #andreaeadua #gfvip2020 pic.twitter.com/4ffzcFuiuc — ComarePettagola 🌸 (@RubySussex) October 27, 2020

Attimi di panico, tutti a soccorrere Rosalinda, la regia che non sa cosa inquadrare e la contessa che mangia tranquilla fregandosene non so se ridere o piangere #gfvip pic.twitter.com/BU4kqYhmxM — Gio🌻 (@pverspective) October 27, 2020

Maria Teresa, poi, ha raccontato l’accaduto alla contessa mentre Francesco Oppini ha tirato un sospiro di sollievo perchè l’incidente sarebbe potuto essere molto più grave se si fosse tagliata. Adua, dunque, riuscirà a camminare e a riprendersi in vista della prossima puntata del GF Vip o il peso della cassa delle bottiglie di vetro la costringerà a stare a riposo per qualche giorno per non mettere in pericolo la salute del piede?