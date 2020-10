La riconoscete? Oggi è un’importante attrice italiana

La riconoscete? Qui era solo una bambina, ma oggi è un’importante attrice italiana nonchè donna bellissima, foto.

Avete riconosciuto la bambina della foto? Qui era piccolissima, con un sorriso stupendo e degli occhi vispi. Oggi, invece, dopo essere diventata Miss Italia conquistando il cuore degli italiani con la sua bellezza, è una delle più importanti attrici italiane. Protagonista di tante fiction di successo e di importanti film al cinema, è considerata anche una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, dotata di eleganza e raffinatezza.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Ecco chi è la vip da bambina nella foto

Nella prima foto, l’attrice è tra le braccia della nonna a cui ha dedicato delle dolcissime parole mentre nella seconda foto si lascia stringere dalle braccia della mamma. Una bambina con una vita davanti e un mondo da scoprire che, crescendo, ha trovato la propria strada nel mondo dello spettacolo conquistando tutti per il suo innato talento.

Se non avete ancora capito di chi stiamo parlando, ve lo sveliamo subito. La protagonista delle foto è la bravissima e bellissima Miriam Leone che sui social appare anche nostalgica e grata.

Classe 1985, è diventata Miss Italia nel 2008. Dopo essere stata eletta la reginetta della bellezza italiana, ha cominciato a studiare recitazione diventando in pochi anni una delle più importanti attrici italiane. Il debutto è arrivato nel 2010 sia sul grande schermo con il film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, di Giovanni Veronesi, sia sul piccolo schermo con il film TV Il ritmo della vita, diretto da Rossella Izzo.

Da quel momento, la sua carriera di attrice è stata in ascesa. In tv, ha recitato in fiction di grande successo come Un passo dal cielo, Il tredicesimo apostolo, La dama velata, 1992, Non uccidere, I Medici, 1993, 1994. Sul grande schermo, invece, tra i titoli più importanti ci sono: Fratelli unici, Un paese quasi perfetto, In guerra per amore, Metti la nonna in freezer, Il testimone invisibile, L’amore a Domicilio e Diabolik che sarà distribuito nelle sale cinematografiche dal 31 dicembre.

Bellissima, riservata, semplice e amatissima per la sua genuinità e per il suo indiscusso talento, l’attrice italiana è destinata a far parlare di sè per molto tempo