Elisabetta Gregoraci si è confessata a cuore aperto nella casa del GF Vip, svelando un retroscena di cui nessuno era a conoscenza.

Elisabetta Gregoraci durante il corso di queste ore si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto con i suoi compagni del Grande Fratello Vip. L’ex di Flavio Briatore ha parlato di un argomento che preferiva non trattare pubblicamente, per proteggere la sua vita privata. Ovviamente ci riferiamo a suo figlio, il piccolo Nathan Falco.

La conduttrice ha rivelato che l’ometto di casa, quando lei stava partendo per raggiungere la casa più spiata d’Italia, tra l’altro stasera è a rischio squalifica, le ha chiesto se poteva restare un altro po’ con lui, in quanto avrebbe sentito la sua mancanza una volta andata via.

Elisabetta, in quel momento, si è sentita morire e ha perfino pensato di retrocedere il contratto pur di non far soffrire suo figlio.

“Quando gli ho comunicato che volevo prendere parte al programma, mi veniva da piangere“ ha spiegato la conduttrice. “Mi ha chiesto quanti giorni sarei rimasta e gli ho risposto che non ne avevo assolutamente idea” ha proseguito. “Lui è un bambino molto indipendente, è forte, ma si tiene tutto dentro” ha aggiunto.

“Quando stavo per partire mi ha chiesto di non andare via e mi ha chiesto se potevo almeno aspettare dieci minuti in più, mi sono sentita morire“ ha continuato la Gregoraci. “Però quando ci siamo sentiti ultimamente l’ho sentito sereno, mi sono un po’ tranquillizzata” ha ammesso.

Elisabetta Gregoraci ha parlato di suo figlio al Grande Fratello Vip, svelando quanto sia difficile per lei lasciarlo “solo” per partire per lavoro.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci su Nathan Falco: “Per me è difficile”

Al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha ammesso che in passato ha sempre rinunciato ad impegni lavorativi all’estero perché non voleva lasciarlo solo. Accettava soltanto se lui non aveva impegni scolastici e poteva portarlo con lei, altrimenti declinava gentilmente l’offerta ricevuta.

“Per me è difficile, ma credo lo sia per qualsiasi mamma” ha confidato l’ex di Flavio Briatore, che è stata stroncata a Mattino 5. “Quando mi hanno chiesto di lavorare all’estero, non ci sono mai andata. Non volevo lasciarlo solo oppure, se accettavo, lo portavo con me quando non andava a scuola” ha spiegato la conduttrice.

“Una volta mi avevano offerto di prendere parte ad un progetto che sarebbe durato solo 20 giorni, ma quel periodo coincideva con un suo break e non me la sono sentita di accettare“ ha ammesso. “Certo, c’è mia sorella, ma anche lei ha i suoi bambini e la sua vita” ha aggiunto. “Poi abbiamo una tata ci aiuta ed è la stessa da ormai 10 anni” ha concluso Elisabetta Gregoraci al GF Vip.

Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco sono molto legati e per questo lei spesso si sente in colpa nel lasciarlo da solo per dedicarsi al suo lavoro.