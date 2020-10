I nuovi positivi continuano a crescere in tutta Italia: in data 26 Ottobre la Lombardia continua a rimanere in testa alla classifica delle regioni italiane più colpite.

L’Italia sta ancora facendo i conti con le nuove misure introdotte dal DPCM del 25 Ottobre mentre i casi positivi continuano a salire vertiginosamente in tutta Italia.

Il triste primato della regione più colpita dal Coronavirus rimane la Lombardia, nella quale sono stati registrati ben 3570 nuovi positivi nell’arco delle ultime 24 ore.

La situazione è molto più preoccupante però in Toscana. In questa regione, su un totale di 33.461 positivi dall’inizio della pandemia nell’arco dell’ultimo giorno sono stati registrati ben 2.171 casi.

Estremamente grave anche la situazione della Campania, la regione più popolosa del Sud Italia in cui si continua a registrare un incremento giornaliero di nuovi casi che supera costantemente quota mille e che nella giornata di oggi è arrivato a sfiorare quota 2000 con 1.981 nuovi casi.

Sempre in Campania rimane molto alta la preoccupazione delle autorità sanitarie, che temono un’ulteriore diffusione del virus a seguito delle proteste di piazza che messe in atto a Napoli pochi giorni fa e che hanno portato a situazioni di guerriglia urbana in cui le misure di sicurezza come distanziamento sociale e utilizzo dei dispositivi di sicurezza non sono state rispettate.