Allerta alimentare grave per un salume

Nuova allerta alimentare per diversi lotti di un salamino. Tutte le informazioni per riconoscerlo.

Anche questo mese le allerte alimentari sono state diverse, interessando alimenti di vario genere e per motivazioni sempre diverse. Dopo il ritiro di alcuni lotti di sesamo usati per la panificazione, è scattata l’allerta anche per un salamino.

Questa volta il problema è di tipo microbiologico e riguarda la presenza di salmonella. A seguire tutte le informazioni per riconoscere il prodotto e per capire come muoversi a riguardo.

Richiamato salamino fuet extra

Il richiamo arriva dal sito del Ministero della Salute che sul suo sito ha diramato un richiamo per alcuni lotti di salamino. Ecco tutte le informazioni del caso.

Nome del prodotto: Salamino Fuet Extra

Marchio: Artysan

Ragione sociale dell’Osa: Todis – Iges srl unipersonale

Lotti di produzione: 2019 02 – 2022 03 -2026 03 – 2026 02

Nome del produttore: Alejandro Miguel

Sede dello stabilimento: ES 10.01924/B

Confezione: Da 175 grammi

Motivo del richiamo: sospetta presenza di salmonella

Nell’annuncio diramato dal sito del Ministero è stata inserita un’avvertenza dove si avvisano tutti i clienti in possesso di una confezione appartenente ai vari lotti a non consumarla e a riportarla presso il punto vendita. Alla restituzione si provvederà con il rimborso.

Salmonella: quali sono i sintomi da riconoscere

La salmonella è un’infezione che avviene a causa del consumo di cibi o bevande contaminate. I sintomi più frequenti sono:

Nausea

Febbre

Vomito

Diarrea

Dolori addominali

Emicrania

La gravità dei sintomi varia da caso a caso. Questi possono comparire dalle 6 ore fino alle 72 e durano in media 5 o 6 giorni. Nella maggior parte dei casi non è necessario il ricovero che si rende necessario solo per le situazioni più gravi. Per curarla non servono quasi mai gli antibiotici ed è sconsigliato il fai da te. In caso di dubbi è bene quindi chiedere sempre il parere al medico curante.

Come sempre, le allerte alimentari sono un buon modo per prendersi cura di se e della propria famiglia. A tal proposito ricordiamo le più recenti che sono l’allerta alimentare grave per dei pistacchi e ritiro di semi di sesamo destinati a prodotti per la panificazine.