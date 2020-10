Elisabetta Gregoraci e Bettarini, scoop a Mattino 5: “Amici speciali”

Riccardo Signoretti ha lanciato uno scoop a Mattino 5, insinuando che Elisabetta Gregoraci e Bettarini abbiano avuto un rapporto speciale.

Elisabetta Gregoraci, anche questa volta, è stata una delle protagoniste indiscusse del talk dedicato al Grande Fratello Vip di canale 5. Federica Panicucci ha ospitato in collegamento Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo, che ha svelato un nuovo retroscena sull’ex moglie di Briatore, di quelli che tanto piacciono al pubblico del piccolo schermo. Quale?

Come i più informati ricorderanno bene, Stefano Bettarini tornerà al GF Vip. Questa volta, a differenza dalla primissima edizione a cui ha preso parte, varcherà la soglia rossa in veste di disturbatore per qualche tempo e il direttore di Nuovo ha definito tale scelta degli autori come un qualcosa non lasciato di certo al caso, visto che i due avrebbero avuto quella che l’avvocato, nonché amica, di Elisabetta avrebbe definito “un’amicizia speciale”.

“Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini hanno avuto un’amicizia speciale a Buona Domenica“ ha esordito il direttore a Mattino 5. “O almeno la sua amica avvocato la definirebbe così. Io lavoravo con loro perché facevo parte del cast ed era palese che avessero un feeling speciale” ha proseguito. “La scelta di far tornare lui, quindi, non è assolutamente un caso. Anche perché lui sicuramente litigherà con Pierpaolo” ha aggiunto, facendo probabilmente riferimento alle passate dichiarazioni di Stefano in cui affermava di non aver assolutamente apprezzato che Petrelli avesse scritto alla sua compagna dopo l’esperienza a Temptation Island Vip.

Signoretti insinua il dubbio a Mattino: “Elisabetta Gregoraci è più tutelata”

Riccardo Signoretti ha fatto notare durante la diretta di Mattino 5 come al Grande Fratello Vip si scavi in maniera profonda nella vita di tutti i suoi partecipanti, ma questo trattamento però non sembrerebbe essere rivolto anche ad Elisabetta Gregoraci di cui non si è parlato durante la diretta dei vari gossip o scoop usciti sul suo conto durante il corso delle passate settimane.

“Nel reality si scava a fondo delle vite dei protagonisti, questo succede ormai da 20 anni a questa parte” ha esordito il direttore a Mattino 5. “Di Elisabetta c’è tanto da dire, ma non se ne parla. E’ sicuramente più tutelata rispetto agli altri concorrenti” ha aggiunto.

Le sue dichiarazioni, in un certo senso, ricordano quelle precedentemente rilasciate da Lorenzo Crespi che insinua come Elisabetta sia protetta nel reality.

Alfonso sceglierà di affrontare l’ennesimo gossip sulla sua concorrente o glisserà anche questa volta?

Riccardo Signoretti ha lanciato uno scoop su Elisabetta Gregoraci, l’ennesimo, rivelando anche l’ingresso di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip dovrebbe avvenire durante la diretta di lunedì prossimo. Insomma, non ci resta che attendere a qualche ora per vedere le dinamiche della casa completamente scombussolate.