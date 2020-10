By

Sapevamo ci fossero state non poche scintille fra il governatore della regione Lombardia e Matteo Salvini. Oggi alcune dichiarazioni di Fontana.

Precedentemente si era venuto a sapere che il leader della Lega, successivamente ad una riunione con gli esponenti del centro destra, aveva dichiarato di avere non pochi dubbi sulle misure che voleva adottare il Governatore Lombardo.

Infatti appena uscito dalla riunione aveva fatto una affermazione ben precisa:”Le misure in Lombardia? Ho una riunione adesso con gli assessori, i consiglieri e il governatore Fontana per capire. Perchè a me piace capire le cose”.

Sembrava quindi esserci l’inizio di una controversia fra i due esponenti.

Successivamente però, qualche ora dopo, la Regione aveva diffuso la notizia di aver lavorato fino tarda sera con il ministro della Salute, Roberto Speranza, per la parte di competenza ministeriale.

Successivamente erano poi passati alla parte dell’ordinanza relativa alle competenze del presidente della Regione, Attilio Fontana.

Della presunta controversia non si sapeva più nulla, fino a quando successivamente il leader della Lega Matteo Salvini aveva rassicurato i suoi sostenitori sulla vicenda, dichiarando che la controversia con il governatore lombardo Attilio Fontana sul “coprifuoco” in Lombardia erano state delle solite fantasie mai realizzatesi.

Oggi sono arrivate delle dichiarazioni a riguardo da parte dello stesso Presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.

Fontana e la leggenda metropolitana dello scontro con Salvini

Il Presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al coprifuoco ed alla questione controversa delle presunte tensioni fra lui e Matteo Salvini.

Il Presidente ha definito necessario il coprifuoco che sta interessando tutta la Regione per poi spostare la sua attenzione sulla presunta controversia con Salvini.

Fontana ha infatti definito mere “leggende metropolitane” i retroscena sulla contrarietà del segretario della Lega Matteo Salvini al coprifuoco in Lombardia.

Secondo quanto da lui dichiarato a Sky tg24, il Presidente ha infatti dichiarato che Matteo Salvini si è recato alla Regione da lui solamente per conoscere più direttamente e approfonditamente quali erano i dati che erano in suo possesso.

“È tutto finito lì, è stata una sua valutazione dei dati, non c’è stato nessun litigio, nessuno scontro, nulla di tutto quello che queste favole raccontano. Alla fine, esaminati i dati, si è convinto che il coprifuoco era una situazione inevitabile”.

Questo è quanto dichiarato dal Presidente della Regione Lombardia, che inoltre aveva subito anche “accuse” dal senatore Centinaio che considerava il provvedimento inutile.

La controversia sembrerebbe quindi non esserci mai stata fra i due e che i dissapori in realtà erano semplici e pure richieste di maggiori informazioni da parte del leader della Lega.

Fatto sta che Attilio Fontana, come mostrato più volte anche sui social di cui riportiamo un esempio di seguito, si è difeso a spada tratta in non poche occasioni.

Per il Presidente della Regione lo scontro è stato quindi solamente “una leggenda metropolitana”.