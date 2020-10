By

Federico Fashion Style ha trasformato se stesso in un’icona del lusso sfrenato ma a quanto pare per fare pubblicità via social ai suoi prodotti non è disposto a spendere molto. Ecco cos’è successo!

Il suo obiettivo è quello di apparire sempre al massimo della forma e soprattutto al massimo dell’eleganza (qualsiasi cosa questo voglia dire).

I suoi trattamenti di bellezza per capelli hanno sempre prezzi molto elevati, tanto da aver scatenato in più di un’occasione le proteste delle clienti che hanno finito per allertare le forze dell’ordine.

È notizia molto recente che Federico Lauri sia stato costretto a pagare una multa piuttosto salata perché nei suoi saloni venivano utilizzate tecniche un po’ subdole per “raggirare” le clienti, che si ritrovavano a pagare prezzi molto più alti rispetto a quelli che si aspettavano.

Considerando quindi il suo piccolo impero aziendale, i costi delle sue prestazioni e la vita estremamente sfarzosa che ostenta in continuazione, ci si aspetterebbe che Federico Fashion Style abbia modo di realizzare messaggi pubblicitario via social che siano all’altezza dell’immagine extra lusso che ha creato intorno al suo brand.

Le cose non sono andate esattamente così per la comunicazione pubblicitaria recente dei suoi prodotti: sulla pagina Instagram dedicati ai suoi prodotti di bellezza è stato commesso uno scivolone non indifferente.

Federico Fashion Style e la sua pubblicità a basso costo

Oltre al suo profilo ufficiale Instagram, che conta oltre 1 milione di follower, per pubblicizzare i suoi prodotti e tutti i trattamenti che è possibile richiedere nei suoi saloni, Federico Lauri utilizza un profilo dedicato: Federico Fashion Style Beauty.

Proprio su questo profilo è comparso nelle scorse ore un post pubblicitario che proponeva al pubblico il prodotto “Luxury Gold Botox” approfittando di uno sconto speciale offerto alle clienti in occasione di Halloween.

A stonare terribilmente sia con l’immagine generale di Federico Fashion Style sia con il nome del prodotto (che contiene le parole “Luxury”, cioè “lusso” e “Gold” cioè “oro”) sono gli oggetti scelti per creare il set fotografico del prodotto.

Si tratta di un foulard (maltrattato) e di una collana con un grosso pendente a forma di teschio color ottone. Due accessori di scarsa qualità e reperibili a un prezzo bassissimo su Amazon o su E.bay, come si può dimostrare con una rapidissima ricerca.

In questo annuncio di e.bay si vendono per poco più di 6 Euro ben 12 pendenti come quello scelto per la pubblicità di Luxury Gold Botox.

Federico Fashion Style poteva curare un po’ di più l’immagine pubblicitaria del suo prodotto? Sicuramente sì, ma c’è da dire che in altre occasioni Lauri si è impegnato moltissimo, come nel caso del suo nuovo profumo.

Molti follower e ammiratori di Federico Fashion Style gli hanno anche fatto moltissimi complimenti per la sua performance attoriale. Qualcuno ha malignato sul fatto che la performance più dura per Lauri fosse stata quella di fingersi etero per pochi secondi, ma l’hair stylist ha sempre insistito sulla sua eterosessualità e sull’autenticità del rapporto con la compagna Letizia, madre di Sophie Maelle, concepita attraverso inseminazione artificiale.