Come sostituire il pangrattato in cucina? Se non l’avete in dispensa potete optare con ingredienti alternativi, scopriamo quali.

Il pan grattato è un ingrediente indispensabile in cucina per la preparazione di diversi piatti.

Di solito si utilizza per impanare cotolette, polpette, ma altre volte si utilizza per rendere anche più croccante alcuni piatti.

Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo consiglio su come sostituire il pangrattato in cucina, utilizzando degli ingredienti alternativi.

Non sempre si ha a disposizione in casa, magari è terminato e vi chiedono di preparare una cotoletta i vostri figli, quindi come potete ovviare a questo problema.

Non bisogna trovarsi sprovvisti di pan grattato soprattutto quando ci sono dei bambini in casa, che potrebbero chiedere le cotolette o le polpette.

Ma non è un problema se in dispensa non avete questo ingrediente, ci sono diversi ingredienti alternativi che possono andar bene, che garantiranno sicuramente un impanatura croccante e gustosa. Ecco le soluzioni alternative.

1-Pan grattato fai da te: bastano pochi ingredienti. Prendete un robot da cucina e mettete del pan raffermo tagliato a pezzetti, azionate la macchina e poi quando otterrete un composto con una consistenza farinosa, lo passate in uno scolapasta.

2-Fette biscottate: stesso discorso fatto per il pane, potete mettere in un robot e tritate tutto, potete solo aggiungere un pò di spezie o sale visto che sono un pò più dolci. Stesso discorso può essere fatto se avete in casa dei grissini o crackers. Se invece volete rendere un pò diverse dal solito la vostra panatura potete optare per ingredienti totalmente diversi.

3–Corn flakes: se li consumate abitualmente a colazione potete provare ad imapare cotolette, ecco come. Provate mettere in un mortaio o in un robot da cucina, tritate finemente e poi impanate. Oppure in alternativa potete impanare senza tritare i corn flakes, ma impanare così direttamente, magari condite con un pizzico di sale o un mix di spezie.

4-Farina di mais: una soluzione perfetta anche per gli intolleranti al glutine, visto che non ne contiene. Spesso passa in secondo piano perchè la farina di mais si utilizza principalmente per addensare zuppe e minestre. Provate a mettere in un piatto la farina unite il sale o spezie per rendere l’impanatura davvero più gustosa, nel caso di carne. Se volete impanare il pesce potete arricchire la farina con la buccia grattugiata di limone e arancia.

5-Farina di ceci: come la farina di mais, si utilizza la farina di ceci per addensare i piatti diversi. Impanate i filetti di pesce o cotolette e polpette con la farina di ceci. Se desiderate una panatura molto più croccante potete procedere impanando prima nella farina di mais e poi in quella di ceci.

6- Panko: è un impanatura giapponese molto conosciuta e apprezzata da molti, perchè risulta molto leggera. Potete acquistarlo tranquillamente già pronto oppure leggete il nostro articolo che vi darà tutte le informazioni per farlo a casa senza difficoltà, cliccate qui.