Adua Del Vesco ha chiesto al Grande Fratello Vip di potersi sottoporre ad un test di gravidanza. La concorrente è incinta?

Adua Del Vesco è sicuramente una di quelle concorrenti che durante il corso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip non è di certo passata inosservata.

Prima ha dato vita, in maniera forse inconsapevole, all’Ares Gate insieme a Massimiliano Morra, poi gli ha fatto un outing forzato per poi chiedere scusa poco dopo ammettendo di aver commesso un errore non si sa dovuto a cosa, poi ha confidato di essere stata vittima di uno stupro ed ora la concorrente pensa di essere in dolce attesa! Che cosa è successo nello specifico?

Adua Del Vesco ha richiesto un test di gravidanza al Grande Fratello Vip, in quanto avrebbe un ritardo con il suo ciclo mestruale e teme che non sia una semplice irregolarità ma che possa essere in dolce attesa. Ovviamente, senza dare vita ad ulteriori gossip, qualora lei fosse realmente incinta il piccolo è senza dubbio del suo fidanzato, visto che è l’unico uomo in cui è stata in tutta la sua vita.

GF Vip: Tommaso Zorzi fa una “strana” richiesta ad Adua Del Vesco

Ovviamente la richiesta di Adua Del Vesco al GF Vip ha rapidamente fatto non solo il giro del web, ma anche tra gli abitanti della casa più spiata d’Italia. In particolar modo Tommaso Zorzi è rimasto colpito da tale probabilità in quanto non sarebbe la prima volta che una concorrente che partecipa con lui ad un reality show scopra di essere incinta.

L’episodio, infatti, è accaduto qualche anno fa a Pechino Express, quando quest’ultimo, che è stato criticato da Serena Enardu, quando prese parte allo show in coppia con Paolo Caruso che in questi giorni scoprì di essere incinta del piccolo Michele.

Per questo motivo, visto che sarebbe la seconda volta, l’influencer ha avanzato una strana richiesta: quella di chiamare il piccolo con il suo nome, ovviamente nel caso fosse realmente incinta.

“Ma perché ogni vola che partecipo ad un reality qualcuna resta incinta?” ha chiesto in maniera retorica. “Per favore Adua, potresti chiamarlo Tommaso se nasce maschio? ha proseguito. “Non ti chiedo tanto dopo tutto” ha aggiunto.

Adua Del Vesco potrebbe essere incinta e non ci resta, ma anche lei e al fidanzato, di attendere il risultato del test per scoprire se è stato soltanto un ritardo o qualcosa di più.