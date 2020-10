Uomini e Donne, tronista smascherato: “Va a letto con il produttore”

Un tronista di Uomini e Donne è stato smascherato. Nonostante dica di essere eterosessuale, uno dei produttori ha vuotato il sacco.

Uomini e Donne ha sempre dato vita ha numerosi personaggi dello spettacolo, ma questi spesso non brillano di certo per sincerità. O così pare.

Lo sa bene Ivan Gonzalez che ha subito un vero e proprio outing all’interno del programma. Attenzione, ci riferiamo alla versione spagnola del format e non a quella condotta da Maria De Filippi nel bel paese. Anche perché l’ex tronista, che ha preso parte ad entrambi i format, non si vede sul piccolo schermo italiano da un bel po’ di tempo, ma cosa è successo?

Durante il corso della puntata in cui è apparso, Ivan è stato lasciato in diretta dalla fidanzata. Quest’ultima, Oriana Marzoli, ha rivelato che non riuscivano ad avere un rapporto intimo, fatta eccezione per alcune coccole scambiatosi durante l’inizio della loro conoscenza. A tal punto, la conduttrice del programma, che di certo non ha la classe di Maria, che Ivan ha invocato tempo fa da Barbara d’Urso, ha vuotato il sacco, affermando che uno dei produttori ha rivelato che mentre lui era sul trono hanno avuto una relazione.

“Uno dei produttori mi ha detto che era stato a letto con te“ ha esordito la conduttrice, come riportato da Biccy. “Tu Ivan sai molto bene che questo non permesso, in quanto non è possibile avere durante la partecipazione al programma relazioni al di fuori delle corteggiatrici che si conoscono in studio” ha proseguito. “Perfino noi che lavoriamo qui non abbiamo il permesso di scrivervi” ha aggiunto. “Dopo un tempo di questo, durante una cena, questo ex collaboratore mi ha ripetuto la stessa cosa e lo dice davanti a tutti” ha conclude, lasciando di stucco tutti i presenti.

Ivan Gonzalez di Uomini e Donne è gay? Questo non è di certo il quesito più importante al momento, ma quello che è dispiaciuto ai telespettatori e che la conduttrice spagnola gli abbia fatto outing in diretta.

Ivan Gonzalez si difende dalle accuse lanciate a Uomini e Donne: “Sfido tutti”

Ivan Gonzalez ha ovviamente smentito le accuse mosse dalla conduttrice di Uomini e Donne, rivelando non solo di non aver trasgredito alle regole imposte dal programma ma che non ha mai avuto una relazione omosessuale.

“Ho capito di chi stai parlando e posso garantirti che quanto ti ha detto non corrisponde alla verità” ha replicato lui, che ha insinuato il dubbio su Paolo e Clizia. “Abbiamo avuto un ottimo rapporto, ma non siamo mai andati a letto insieme“ ha aggiunto. “Lui mi ha contattato per offrirmi il suo aiuto ed è capitato che siamo andati a cena e con noi c’era anche un altro mio amico, ma non è successo assolutamente nulla” ha garantito.

“Io non sono gay, ma se ci sono uomini che hanno prove contrate che mostrano che sono stati con loro, li autorizzo a venire qui e portare tutto. Li sfido” ha concluso Ivan Gonzalez a Uomini e Donne spagnolo.

Ivan Gonzalez non è di certo nuovo a questo tipo di indiscrezioni, già durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip si è a lungo parlato della sua presunta omosessualità.