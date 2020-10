Stefano Sala ha massacrato Dayane Mello del GF Vip, attaccandola sul suo ruolo di madre. Il popolo di Twitter ha reagito così.

Stefano Sala ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, in cui si scaglia contro Dayane Mello del GF Vip.

I due, come ormai noto, non hanno un buon rapporto, ma nessuno si sarebbe aspettato che durante il corso dell’intervista si scagliasse in maniera così dura nei suoi confronti, attaccandola nel suo ruolo di madre, ma non solo. Il modello, quando lei è scoppiata in lacrime poco dopo la diretta con Alfonso Signorini perché convinta che a differenza dei suoi compagni di viaggio non avrebbe potuto sentire sua figlia, ha insinuato che il suo pianto non fosse dettato per la mancanza della piccola o perché le fosse stata negata la possibilità di parlare con lei ma soltanto perché infastidita dagli attacchi ricevuti in puntata da Franceska Pepe, che non l’aveva dipinta come una buona madre.

Stefano Sala ha massacrato Dayane Mello al Grande Fratello Vip sottolineando di come lei abbia raccontato cose che non corrisponderebbero alla realtà dei fatti e, qualora dovesse continuare nel raccontare pubblicamente notizie non vere sulla loro relazione ed il rapporto con sua figlia, lui non ci penserà due volte a reagire di conseguenza.

Dayane Mello attaccata da Stefano Sala sul suo ruolo di madre: le reazioni su Twitter

Stefano Sala non ha dipinto nel migliore dei modi la madre di sua figlia, che già qualche tempo fa aveva attaccato dopo la diretta del GF Vip, accusandola di viaggiare in giro per il mondo piuttosto che pensare a lei, ma come ha reagito il popolo di Twitter che da sempre è un appassionato del reality show di successo di canale 5?

Qui di seguito è possibile trovare una serie di Tweet che rappresentano a pieno l’opinione degli utenti della rete in merito alle forti dichiarazioni rilasciate dal modello.

Stefano Sala non vuole che Bubi guardi il GF per paura di quello che potrebbe vedere sulla mamma ma non si fa nessun problema a smerdare Dayane su una rivista di gossip e mi pare che nemmeno anni fa si fece problemi a tradire la compagna con la Mazza davanti alla figlia #gfvip — #Rare 🎥 (@LadyFalenaIvana) October 21, 2020

Ma Stefano Sala un verme della terra scusatemi, ma che cazzo di intervista ha rilasciato sulla madre di sua figlia e con una figlia che è in età per capire tutto, chissà che domani si svegli e scopra che gli è caduto il cazzo sto verme — Eli (@eliscrivecose) October 21, 2020

Parole di Stefano Sala: I miei genitori si sono fatti sempre il culo (riguardo Sofia) mentre Dayane andava a fare reality Franceska dai social non ha estrapolato nulla, è la realtà dei fatti#GFVIP — Cohen (@Cohen61081141) October 20, 2020

E poi toglietevi dalla testa che Stefano Sala ha rinunciato al lavoro per fare il mammo a tempo pieno, perché non è vero. Stefano ha sempre continuato a lavorare, e se ha rifiutato qualcosa è perché poteva permetterselo. Non come Dayane che non ha nessuno #GFVIP — fє∂є (@tpwkjade) October 21, 2020

Se Stefano Sala ha deciso di rinunciare al lavoro è un mammo che si sacrifica per i figli mentre se Dayane decide di accettare lavori è un’egoista che abbandona la figlia. Mi chiedo se a parti inverse avreste giudicato un padre che lavora. Mi sembra di stare nel medioevo #GFVIP — 🌈 (@taissawife) October 21, 2020